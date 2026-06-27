З Криму почали масово виїжджати люди після ударів ЗСУ

Люди в черзі на виїзд з Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Після серії ударів ЗСУ по військових і логістичних об'єктах Росії в окупованому Криму побільшало охочих залишити півострів. Біля Керченського мосту утворилися великі черги на виїзд, тоді як у зворотному напрямку автомобілів майже немає. Окупаційна влада вже запровадила режим надзвичайної ситуації та евакуювала дитячий центр "Артек".

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Люди залишають Крим

У статті йдеться, що після останньої атаки українських безпілотників рух Керченським мостом тимчасово зупинили майже на шість годин. Коли його відновили, біля мосту швидко утворилися затори. При цьому найбільше автомобілів було саме на виїзді з окупованого Криму.

"Артек" в Криму евакуювали

Про проблеми на півострові свідчить і ситуація з туристичним сезоном. За словами генерала армії України, колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, цього літа окупований Крим уже не зміг залучити звичну кількість відпочивальників.

Він зазначає, що навіть ті туристи, які вже приїхали на півострів, почали достроково залишати його після серії ударів українських військових. За словами Маломужа, інформація про ситуацію швидко поширюється Росією, тому дедалі менше людей готові їхати до Криму.

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"Уже сьогодні по всіх курортах діє недобір. Мало того, хто приїхав — виїжджає. Буквально позавчора виселили "Артек", який був начебто повністю захищений, враховуючи, що там діти. Інформація розійшлася по всій Росії, і ніхто не буде ризикувати туди їхати", — сказав Микола Маломуж.

Він вважає, що ситуація й надалі погіршуватиметься. На його думку, регулярні удари по логістиці вже змінюють ситуацію не лише для цивільного населення, а й для російських військових.

"Перекриття логістики з материка і через Керченський міст — це вже серйозний фактор. Він буде діяти не лише на цивільних, а й на військових. В них нема виходу, і довго триматися вони там не зможуть", — додав колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

Режим надзвичайної ситуації в Криму

Одночасно окупаційна влада вже оголосила режим надзвичайної ситуації. Офіційно це пояснили необхідністю оперативніше ліквідовувати наслідки українських ударів та спростити проведення аварійно-відновлювальних робіт. Режим також дозволяє швидше закуповувати необхідні матеріали та ухвалювати рішення без звичайних бюрократичних процедур.

Черги на мосту в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Проблеми з пальним

На тлі пошкодження логістики на півострові почали виникати перебої з пальним, електроенергією та водопостачанням. Через нестачу бензину окупаційна адміністрація вирішила змінити порядок його продажу населенню.

Заявлено, що паливо для цивільних почнуть продавати лише після того, як буде сформовано необхідний резерв для екстрених служб і критичної інфраструктури. Для контролю продажу бензину окупаційна влада планує використовувати спеціальні QR-коди.

Черги на заправках в Криму. Фото: кадр з відео

Крім того, мешканців окремих районів попередили про можливі перебої з електропостачанням і водою. Влада пояснює це наслідками останніх атак і необхідністю стабілізувати роботу енергетичної системи.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів журналістці Новини.LIVE Анні Сірик, що настрої в тимчасово окупованому Криму дедалі більше розділяють людей. Одні чекають на звільнення півострова й вірять, що українські удари наближають цей момент. Інші, навпаки, бояться можливого наступу Сил оборони України та відповідальності за свої дії.

Також Новини.LIVE писали, що на Приморських сходах Одеси розгорнули кримськотатарський прапор. Акцію присвятили Дню кримськотатарського прапора, який щороку відзначають 26 червня. До заходу долучилися представники кримськотатарської громади, громадських організацій, медіа та жителі міста. Прапор став символом підтримки корінного народу України та нагадуванням про тимчасово окупований Крим.