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Головна Одеса Воїни СБУ уразили два російські судна та засоби ППО у Криму

Воїни СБУ уразили два російські судна та засоби ППО у Криму

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 13:24
СБУ уразила кораблі Волга і Вятка та системи ППО РФ у Керчі
Вибух у Керчі. Фото: соцмережі

Воїни "Альфи" Служби безпеки України уразили два російські судні військового забезпечення та засоби протиповітряної оборони в Керчі на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, йдеться про кабельні кораблі проєкту 15310 "Волга" та "Вятка".

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Новини.LIVE.

Удари СБУ по обʼєктах Росії у Керчі

У межах 40-денної кампанії впливу на РФ, реалізуючи завдання, визначені українським лідером Володимиром Зеленським, воїни СБУ здійснили результативні удари по суднах військового забезпечення, розміщених на території суднобудівного підприємства "Затока" в тимчасово окупованій Керчі.

Крім того, вони вразили засоби ППО російських сил поблизу Керченської протоки.

"Під час спецоперації безпілотники СБУ вдарили по кабельних кораблях проєкту 15310 "Волга" та "Вятка", а також по вантажопасажирському порому "Петропавловск", готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа", — йдеться у повідомленні.

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Судна "Волга" та "Вятка" зводилися на замовлення Міноборони РФ і призначені для розгортання гідроакустичної системи спостереження "Гармонія", яку використовують у підводній військовій розвідці.

Окрім цього, вони здатні встановлювати неконтактні міни, що становлять загрозу для кораблів, підводних трубопроводів, кабелів та інших об’єктів критичної інфраструктури. Вартість кожного такого судна оцінюється у сотні мільйонів доларів.

Також воїни "Альфи" уразили дронами озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки.

"Системна робота СБУ з ураження російської військової інфраструктури в тимчасово окупованому Криму позбавляє ворога можливості використовувати півострів як логістичний і військовий хаб. Знищення засобів ППО відкриває шлях для нових високоточних ударів, а виведення з ладу кораблів і портової інфраструктури підриває спроможності окупантів забезпечувати своє угруповання", — додали в СБУ.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь", прапор України замайорів на Кінбурнській косі в Миколаївській області. Українські захисники змусили окупантів відступити.

А військовий Сил ТРО ЗСУ та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко наголосив, що українські сили продовжують бити по обʼєктах в Криму, поступово послаблюючи можливості Росії.

СБУ війна Крим
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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