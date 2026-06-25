Кінбурська коса на Миколаївщині: окупанти відходять із позицій

Удари по Кінбурнській косі. Фото ілюстративне: скриншот із відео

Українські захисники поступово звільняють українські території, які захопила Росія. Після успішних атак ЗСУ на півдні та перерізання логістики окупантів, ворог змушений залишати свої позиції. Синьо-жовтий прапор замайорів на Кінбурнській косі в Миколаївській області.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь".

Окупанти залишають позиції

Як повідомили Сили оборони Півдня, українські військові змусили російські підрозділи відступити з їхніх позицій на Кінбурнській косі. Наразі триває евакуація вцілілих окупантів, які залишають свої оборонні рубежі. Українські військові продовжують працювати над звільненням територій від російської присутності.

Зазначимо, Кінбурнська коса є частиною Миколаївської області. Від початку повномасштабного вторгнення ця територія перебуває під окупацією російських військ.

Становище окупантів

Зазначимо, раніше речник ОК "Південь" Владислав Волошин повідомів, що Сили оборони України суттєво ускладнили становище окупантів на стратегічному плацдармі на Кінбурнській косі, фактично перекривши їм кисень. Попри серйозні проблеми з постачанням, російські війська намагаються утримати позиції та продовжують обстріли підконтрольного Україні узбережжя, зокрема Очакова.

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"На Кінбурнській косі противник відчуває певні труднощі з постачанням, з усією логістикою, не лише боєприпасів чи паливно-мастильних матеріалів. Проте бойова група "Кінбурн" і надалі залишається там, тиждень-два тому вони провели певні ротаційні заходи та перегрупування. Говорити, що звідти ворог якось намагається вийти, не можна — він перегрупував свої засоби і продовжує там знаходитись", — заявив Волошин.

Удар по логістиці

Системна робота українських сил по тилових об'єктах загарбників уже дає відчутні результати на лінії фронту. На Півдні фіксуються ознаки снарядного голоду та жорсткий ліміт пального, через що окупанти змушені змінювати тактику забезпечення. Владислав Волошин підтвердив, що удари ЗСУ змусили командування РФ перекидати сили на порятунок власних шляхів постачання.

"Ми, на жаль, не повністю зараз перекрили ворожу логістику, але примусили ворога шукати альтернативні шляхи для її налагодження. А це час, засоби, люди, і тому їм доводиться з фронту певну частину військ переводити для налагодження цієї логістики. Крім того, противнику доводиться вводити певні ліміти на використання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, яких у деяких частинах не вистачає від двох днів до тижня навіть для генераторів", — додав він.

Успішні удари ЗСУ

Паралельно з тиском на Півдні, Сили оборони України завдали серії потужних ударів по ключових об'єктах ворога на інших ділянках фронту та в глибокому тилу. За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, українським захисникам вдалося уразити три стратегічно важливі мости на тимчасово окупованих територіях, які ворог використовував для логістики. Зокрема, під удар потрапили:

Автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області;

Залізничні переправи через річки Айдар та Луганчик на Луганщині.

Саме цими шляхами російські окупанти здійснювали інтенсивне перекидання особового складу, військової техніки та боєприпасів безпосередньо до зони бойових дій.

Окрім логістичних артерій, Сили оборони суттєво "засліпили" російську ППО та уразили важливі пункти управління. Поблизу Керчі в тимчасово окупованому Криму було знищено (або уражено) ворожу радіолокаційну станцію "Небо" та сучасний радіолокаційний комплекс "Скала-М". Також підтверджено успішні влучання по складу матеріально-технічних засобів біля Новоганнівки (Луганська область) та командному пункту окупантів неподалік Цукуриного, що на Донеччині.

Як повідомляли Новини.LIVE, атаки по військовій та промисловій інфраструктурі РФ мають не лише військовий ефект. Вони також впливають на економіку країни-агресора та ускладнюють забезпечення її армії. Зниження інтенсивності таких ударів було б помилкою, адже кожна успішна атака запускає цілий ланцюг наслідків для Росії.

Також Новини.LIVE писали, що Служба безпеки України провела чергову спецоперацію на тимчасово окупованому Кримському півострові. Бійці Центру спецоперацій "Альфа" уразили військові об’єкти російської армії. Під удар потрапили системи ППО та інфраструктура ворожих аеродромів. Операція завдала нових втрат окупантам.