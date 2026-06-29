Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Российским кораблям не место в Чёрном море: атаки ВСУ

Российским кораблям не место в Чёрном море: атаки ВСУ

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 15:13
Плетенчук рассказал, что меняет ситуацию вокруг Крыма
Россия запускает ракету с корабля. Фото иллюстративное: российские СМИ

Остров Змеиный, ставший одним из символов украинского сопротивления, в настоящее время уже не находится под таким давлением российских войск, как раньше. В то же время в Черном море продолжается борьба за контроль над логистикой оккупантов и их военной инфраструктурой. Активными остаются также Кинбурнская коса и временно оккупированный Крым, где Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи.

Об этом в эфире Мы-Украина рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Остров Змеиный

30 июня исполняется четыре года со дня освобождения острова Змеиный от российских оккупантов. Несмотря на активность РФ в Черном море, сейчас ситуация вокруг острова значительно спокойнее, чем в предыдущие годы. По словам представителя ВМС, в последнее время россияне практически не наносят ударов по Змеиному.

"Раньше они уделяли этому больше внимания. Буквально еще в прошлом году россияне периодически сбрасывали в направлении Змеиного управляемые авиабомбы. В последнее время я вообще не видел информации о таких ударах, поэтому сказать, что российская авиация сейчас непосредственно влияет на ситуацию вокруг острова, не могу", — сказал Плетенчук.

Кинбурнская коса

Представитель ВМС подчеркнул, что Кинбурнская коса остается зоной активных боевых действий. По его словам, российские войска по-прежнему пытаются удерживать там свое присутствие из-за стратегического значения этой территории.

Читайте также:

«Именно находясь на косе, россияне фактически блокируют выход в Черное море из портов Николаева. Они также используют эту территорию для обстрелов юга Николаевской области, но украинские силы регулярно уничтожают такие группы», — отметил представитель ВМС.

Удары по Крыму

В ночь на 29 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов, в частности в районе Севастополя. Также накануне Силы обороны Украины нанесли удар по железнодорожному мосту вблизи Джанкоя, который российские войска использовали для переброски личного состава и техники. Представитель ВМС подчеркивает, что работа по уничтожению военной инфраструктуры оккупантов продолжается, однако подробности пока не разглашаются.

"В Крыму достаточно объектов военной инфраструктуры и систем противовоздушной обороны. Там также базируется авиация Черноморского флота России, поэтому работа продолжается, но подробностей пока не будет", — отметил Дмитрий Плетенчук.

По словам спикера, основной целью таких ударов остается ослабление российской логистики. Речь идет о маршрутах, по которым оккупанты снабжают свои группировки как в Крыму, так и на временно оккупированных территориях юга Украины.

"Речь идет о логистике и обеспечении сил и средств россиян, находящихся непосредственно на линии боевого столкновения. Украинский Крым должен стать для россиян неподъемным бременем", — добавил пресс-секретарь.

Логистика РФ

По словам представителя ВМС, удары по российской инфраструктуре — лишь один из этапов масштабной операции, которая продолжается уже несколько лет. В то же время он не считает, что завершение этой кампании связано исключительно с Керченским мостом.

"Не думаю, что Керченский мост — это финал этой истории. Россия продолжает удерживать силы в Черноморском регионе, поэтому до завершения еще не очень близко, хотя сама парадигма войны уже постепенно меняется", — отметил он.

Плетенчук также отметил, что военно-морская логистика России была существенно ослаблена ещё раньше, а теперь Украина всё больше влияет на российское присутствие во временно оккупированном Крыму.

Корабли РФ

После ударов по российским судам и паромам оккупанты изменили свою тактику. По словам Дмитрия Плетенчука, корабли теперь постоянно перемещаются между местами стоянки, чтобы снизить риск новых ударов.

"Они меняют место стоянки, чтобы не задерживаться в одном месте. Крым фактически находится под огневым контролем Украины, поэтому даже новые корабли, которые Россия там достраивает, остаются потенциальными целями", — подытожил Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, проблемы с топливом в оккупированном Крыму становится все труднее скрывать даже российским властям. В последнее время жители полуострова все чаще сообщают об ограничениях на автозаправках, а дефицит признают и в России. Эксперты считают, что ситуация стала настолько очевидной, что Кремль был вынужден публично о ней говорить. В то же время вопрос о том, как именно её будут решать, остаётся открытым.

Также Новини.LIVE писали, что Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение железнодорожного моста в районе Ичока (бывший поселок Советское) во временно оккупированном Крыму. Именно по этому участку российская армия перебрасывала личный состав, военную технику и материально-техническое обеспечение в южные районы полуострова.

Крым Черное море остров Змеиный
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации