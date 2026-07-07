Посилення захисту Одещини: що змінять ВМС України

Українські кораблі в морі. Фото ілюстративне: скриншот з відео

Південний напрямок залишається одним із головних для російських атак з моря. Саме тому Україна планує посилити захист Одещини, збільшивши кількість гелікоптерів для боротьби з ворожими дронами, а також зміцнивши протимінний захист і зв'язок. Крім цього, триває робота над підготовкою морської піхоти та створенням нової Військово-морської академії. Одночасно українців закликають не нехтувати правилами безпеки на узбережжі через мінну небезпеку та повітряні атаки.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Захист з моря

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після наради з командуванням Військово-морських сил на Одещині планують посилити морську авіацію, зв'язок, протимінний захист, а також покращити підготовку морської піхоти. Окремо він оголосив про створення нової Військово-морської академії. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, такі рішення пов'язані з тим, що росія дедалі активніше використовує морський напрямок для атак ударними безпілотниками. Українські військові вже змінили підходи до оборони, щоб перехоплювати дрони ще над морем і не допустити їхнього падіння на місто.

Плетенчук зазначив, що важливу роль у цьому відіграють гелікоптери морської авіації. За його словами, один з екіпажів під час одного бойового вильоту зміг збити сім дронів типу Shahed. Крім того, військові застосовують дрони-перехоплювачі та працюють разом із Повітряними силами й армійською авіацією. Такий підхід допомагає захищати не лише Одесу, а й український морський коридор, через який проходить основна частина експорту країни.

"Коли дрони збивають у морі, вони принаймні не падають на місто. Гелікоптери теж дуже ефективно себе показують. Один із наших екіпажів за один виліт знищив сім дронів-камікадзе типу "Shahed", — зауважив речник ВМС.

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Нові виклики

За словами речника ВМС, посилення оборони пов'язане не лише зі збільшенням ефективності захисту, а й зі зміною тактики російських військ. Якщо раніше окупанти переважно завдавали ударів по портовій інфраструктурі балістичними ракетами, то останнім часом почали атакувати цивільні судна безпосередньо в морі. Через це українським військовим довелося швидко змінювати свої дії.

Плетенчук наголосив, що після таких випадків роботи для сил оборони стало значно більше. Військові змушені реагувати на нові загрози та посилювати захист судноплавства й акваторії Чорного моря.

"У минулому місяці вони вже почали прицільно завдавати ударів безпосередньо в акваторії. Тому роботи просто додалося, і ми реагуємо відповідно", — додав Плетенчук.

Мінна небезпека

Речник ВМС пояснив, що після штормів і зміни течій міни або схожі на них предмети можуть відриватися та дрейфувати вздовж узбережжя. Саме тому ситуація біля моря може змінюватися навіть за короткий час. Водночас Плетенчук звернув увагу, що всі останні випадки з постраждалими сталися у місцях, де відпочинок був заборонений. За його словами, люди часто шукають безлюдні пляжі, однак саме там ризик натрапити на небезпечні предмети значно вищий.

"Як показує практика, всі інциденти з постраждалими сталися саме в тих місцях, які були закриті або не призначені для відпочинку. Усе це — наслідки війни", — додав речник Військово-морських сил.

Безпечний відпочинок

Плетенчук наголосив, що найбезпечніше відпочивати у басейнах або закритих водоймах. Якщо ж люди вирішили їхати до моря, варто обирати лише офіційно відкриті пляжі, перелік яких затверджує місцева влада. Також він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу залишати узбережжя.

За словами речника ВМС, більшість загроз для Одещини зараз становлять саме ударні безпілотники. Вони летять з моря, а часу від оголошення тривоги до їхнього підльоту зазвичай достатньо, щоб дістатися укриття.

"Перше правило — відвідувати лише офіційно відкриті пляжі. Друге — не ігнорувати повітряні тривоги й одразу залишати узбережжя", — додав речник.

Бої над пляжами

У соцмережах поширюється думка, що над офіційно відкритими пляжами українські військові нібито не збивають російські дрони. Дмитро Плетенчук спростував це твердження. Він пояснив, що під час повітряного бою військові насамперед виконують бойове завдання й діють відповідно до обстановки. За його словами, місце знищення безпілотника визначається не розташуванням пляжу, а можливістю його перехопити. Головне завдання — не допустити, щоб дрон досяг своєї цілі.

"Під час повітряного бою всі діють по ситуації. Вони намагаються збити дрон там, де це можливо", — зауважив Дмитро Плетенчук.

Чому закривають пляжі

Речник ВМС пояснив, що різниця між відкритими та закритими пляжами полягає не лише в мінній небезпеці. На офіційно відкритих ділянках організовані рятувальні пости та є можливість швидко надати допомогу людям у разі надзвичайної ситуації. На закритих пляжах таких умов немає. Крім того, окремі ділянки залишаються небезпечними через ризик виявлення мін або інших вибухонебезпечних предметів, що ускладнює проведення рятувальних операцій.

"Основна різниця в тому, що на відкритих пляжах є можливість проводити пошуково-рятувальні роботи. На закритих це часто неможливо через мінну небезпеку", — підсумував речник ВМС.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично програла боротьбу за домінування в Чорному морі. За його словами, українські Військово-морські сили разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки виконали завдання, яке ще донедавна багато хто вважав неможливим.

Також Новини.LIVE писали, що острів Зміїний, який став одним із символів українського спротиву, нині вже не перебуває під таким тиском російських військ, як раніше. Водночас у Чорному морі триває боротьба за контроль над логістикою окупантів і їхньою військовою інфраструктурою. Активними залишаються також Кінбурнська коса та тимчасово окупований Крим, де Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання.