РФ атакувала цивільні судна в Чорному морі: є жертви

Судно, яке раніше потрапило під обстріл. Фото ілюстративне: Олексій Кулеба/Telegram

У Чорному морі російські безпілотники атакували два цивільні іноземні судна, які прямували з українських портів. Внаслідок ударів загинув один член екіпажу, ще п’ятеро людей отримали поранення. Попри атаку, судна змогли продовжити рух. Робота портової інфраструктури триває з урахуванням безпекових ризиків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Удар по суднах

Ввечері 18 червня російські безпілотники атакували два іноземні цивільні судна в акваторії Чорного моря. Кораблі рухалися на вихід з українських портів під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс.

Найбільше постраждало перше судно. Унаслідок удару загинув член екіпажу. Ще двоє моряків отримали поранення та потребували допомоги. На другому — через атаку поранення дістали троє членів екіпажу. Інформації про загрозу їхньому життю наразі немає. Попри обстріл, обидва судна згодом відновили рух за маршрутом. Портова інфраструктура продовжує працювати, хоча безпекова ситуація в регіоні залишається напруженою.

"Ці атаки — чергове свідчення терористичної суті ворога, який цілеспрямовано вбиває цивільних та ставить під загрозу продовольчу безпеку світу", — зазначив Кіпер.

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Робота портів

З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. Більше половини цього обсягу — понад 20 мільйонів тонн — припадає на аграрну продукцію, яка постачається до десятків країн світу.

Атаки на порти

Лише за останні 7 місяців ворог застосував проти українських портів понад 1500 ударних безпілотників. За час повномасштабної війни пошкоджено або знищено 966 об’єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден. Внаслідок атак на порти постраждали або загинули 257 цивільних людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок ранкового обстрілу Одещини, 8 червня, постраждали люди, пошкоджено цивільну інфраструктуру та енергетичний об’єкт. Частина жителів регіону залишилася без електропостачання. На місцях працювали екстрені служби та енергетики.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська, 11 червня, завдали ракетного удару по півдні Одеської області. Окупанти вдарили по приватному сектору, після чого спалахнули житлові будинки. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків.