В Одесі було чутно вибух: загроза реактивних дронів

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 15 червня, в Одесі пролунав вибух. Російські окупанти атакують регіон дронами з акваторії Чорного моря. Наразі в місті триває повітряна тривога, мешканців просять перебувати в безпечних місцях.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 15 червня, в Одесі пролунав вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух реактивних безпілотників у напрямку міста та Чорноморська. Згодом стало відомо про ще декілька дронів з акваторії Чорного моря у той же бік. Ймовірно працюють сили ППО. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Реактивні дрони

Російські війська активніше застосовують реактивні дрони під час атак на Одещину. Через високу швидкість такі безпілотники значно складніше перехоплювати. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, окупанти розширюють використання цього типу БпЛА, що збільшує навантаження на сили ППО та операторів дронів-перехоплювачів. Водночас українські військові пристосовуються до нових умов і посилюють підготовку пілотів.

Попри це, ефективність Сил оборони поступово зростає. Мобільні вогневі групи та інші підрозділи дедалі частіше знищують повітряні цілі. Водночас реактивні дрони залишаються серйозною загрозою для регіону, що підтверджують регулярні атаки на Одещину.

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Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.