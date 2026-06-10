Вибухи пролунали в Одесі: Росія запустила ракети по регіону

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 червня, в Одесі було чутно потужні вибухи. Росіяни спрямували на регіон швидкісну ціль. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про вибух в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи на Одещині

Зараз, 10 червня, в Одесі пролунали потужні вибухи. Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у напрямку населеного пункту Лиманка. Згодом ще одну ракету спрямували на Одесу. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

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Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок ранкового обстрілу, 8 червня, постраждали люди, пошкоджено цивільну інфраструктуру та енергетичний об’єкт. Частина жителів регіону залишилася без електропостачання. На місцях працюють екстрені служби та енергетики.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 10 червня російські війська знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки, де мешкають цивільні люди. Внаслідок атаки постраждали жінка та двоє дітей, а в багатоповерхівках зафіксували руйнування і пожежу. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.