В Одессе прогремели взрывы: Россия запустила ракеты по региону

Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 10 июня, в Одессе были слышны мощные взрывы. Россияне нанесли по региону высокоточный удар. На данный момент информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о взрыве в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сейчас, 10 июня, в Одессе прогремели мощные взрывы. Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении населенного пункта Лиманка. Впоследствии еще одну ракету направили на Одессу. Информация о последствиях пока отсутствует.

Бомбоубежища в Одессе

Посмотреть полный перечень убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

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Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру «15-35». Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате утреннего обстрела 8 июня пострадали люди, повреждена гражданская инфраструктура и энергетический объект. Часть жителей региона осталась без электроснабжения. На местах работают экстренные службы и энергетики.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 10 июня российские войска снова атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые дома, где проживают мирные жители. В результате атаки пострадали женщина и двое детей, а в многоэтажках зафиксировали разрушения и пожар. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления РФ.