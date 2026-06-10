Армія РФ ударила по житлових будинках в Одесі

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Уночі в середу, 10 червня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Дрони влучили у два житлових будинки. Постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Сергія Лисака

Обстріл Одеси вночі 10 червня

Повітряну тривогу через загрозу застосування БпЛА в Одеському районі оголосили о 00:24. Станом на 00:25, за даними Повітряних Сил ЗС України, група дронів з акваторії Чорного моря летіла курсом на Одесу та Чорноморське. О 00:44 військові стало відомо, що безпілотники прямують на Одесу.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Наразі на місцях атаки вже працюють відповідні служби.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на моніторингові канали повідомляв, що вдень 8 червня на Одещині пролунали вибухи. РФ скерувала по Затоці бражуючий боєприпас. Згодом окупанти випустили по цьому ж населеному пункту ракету.

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Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера писав, що 8 червня росіяни обстріляли зупинку в Одесі. Постраждали три люди: дві жінки та водій маршрутки. Зазнали пошкоджень транспорт, зупинковий комплекс і диспетчерський пункт.