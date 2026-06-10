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Головна Одеса Армія РФ ударила по житлових будинках в Одесі

Армія РФ ударила по житлових будинках в Одесі

Ua
Дата публікації: 10 червня 2026 02:04
Армія РФ ударила по житлових будинках в Одесі
Термінова новина

Уночі в середу, 10 червня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Дрони влучили у два житлових будинки. Постраждалих немає. 

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Уночі 10 червня 2026 року РФ атакувала Одесу ударними БпЛА
Скриншот повідомлення Сергія Лисака

Обстріл Одеси вночі 10 червня

Повітряну тривогу через загрозу застосування БпЛА в Одеському районі оголосили о 00:24. Станом на 00:25, за даними Повітряних Сил ЗС України, група дронів з акваторії Чорного моря летіла курсом на Одесу та Чорноморське. О 00:44 військові стало відомо, що безпілотники прямують на Одесу.

Атака БпЛА вночі 10 червня 2026 року
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Наразі на місцях атаки вже працюють відповідні служби.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на моніторингові канали повідомляв, що вдень 8 червня на Одещині пролунали вибухи. РФ скерувала по Затоці бражуючий боєприпас. Згодом окупанти випустили по цьому ж населеному пункту ракету. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера писав, що 8 червня росіяни обстріляли зупинку в Одесі. Постраждали три люди: дві жінки та водій маршрутки. Зазнали пошкоджень транспорт, зупинковий комплекс і диспетчерський пункт. 

безпілотники Новини Одеси обстріл Одеси
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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