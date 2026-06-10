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Главная Одесса Армия РФ нанесла удары по жилым домам в Одессе

Армия РФ нанесла удары по жилым домам в Одессе

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 02:04
Армия РФ нанесла удар по жилым домам в Одессе
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Житомирской области

Ночью в среду, 10 июня, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. Дроны попали в два жилых дома. Пострадавших нет.

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.

Ночью 10 июня 2026 года РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками
Скриншот сообщения Сергея Лысака

Обстрел Одессы ночью 10 июня

Воздушную тревогу из-за угрозы применения БпЛА в Одесском районе объявили в 00:24. По состоянию на 00:25, по данным Воздушных Сил ВС Украины, группа дронов из акватории Черного моря летела курсом на Одессу и Черноморское. В 00:44 стало известно, что беспилотники направляются на Одессу.

Атака БпЛА ночью 10 июня 2026 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

На данный момент на местах атаки уже работают соответствующие службы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы сообщал, что днем 8 июня в Одесской области прогремели взрывы. РФ направила по Затоке барражирующий боеприпас. Впоследствии оккупанты выпустили по этому же населенному пункту ракету.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера писал, что 8 июня россияне обстреляли остановку в Одессе. Пострадали три человека: две женщины и водитель маршрутки. Получили повреждения транспорт, остановка и диспетчерский пункт.

беспилотники Новости Одессы обстрел Одессы
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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