Армия РФ нанесла удар по жилым домам в Одессе

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Житомирской области

Ночью в среду, 10 июня, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. Дроны попали в два жилых дома. Пострадавших нет.

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Сергея Лысака

Обстрел Одессы ночью 10 июня

Воздушную тревогу из-за угрозы применения БпЛА в Одесском районе объявили в 00:24. По состоянию на 00:25, по данным Воздушных Сил ВС Украины, группа дронов из акватории Черного моря летела курсом на Одессу и Черноморское. В 00:44 стало известно, что беспилотники направляются на Одессу.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

На данный момент на местах атаки уже работают соответствующие службы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы сообщал, что днем 8 июня в Одесской области прогремели взрывы. РФ направила по Затоке барражирующий боеприпас. Впоследствии оккупанты выпустили по этому же населенному пункту ракету.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера писал, что 8 июня россияне обстреляли остановку в Одессе. Пострадали три человека: две женщины и водитель маршрутки. Получили повреждения транспорт, остановка и диспетчерский пункт.