На Одесчине прогремели мощные взрывы: РФ атакует ракетами

Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 8 июня, в Одесской области прогремели мощные взрывы. Враг направил на регион барражирующий боеприпас с авиации. Сейчас информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о взрыве в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

8 июня, в Одесской области прогремели мощные взрывы. Воздушные силы сообщали о барражирующем боеприпасе в направлении Затоки. Впоследствии туда направили еще одну ракету. Информация о последствиях пока отсутствует.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

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Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате утреннего обстрела, 8 июня, пострадали люди, повреждена гражданская инфраструктура и энергетический объект. Часть жителей региона осталась без электроснабжения. На местах работают экстренные службы и энергетики.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 7 июня россияне массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате ударов ранения получил мужчина, повреждены жилые дома, газопровод, храм и грузовики. Кроме того, накануне РФ нанесла удары по двум гражданским поисково-спасательным судам в Черном море.