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Головна Одеса На Одещині пролунали потужні вибухи: РФ атакує ракетами

На Одещині пролунали потужні вибухи: РФ атакує ракетами

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 11:05
На Одещині пролунали потужні вибухи: РФ атакує ракетами
Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 червня, на Одещині пролунали потужні вибухи. Ворог спрямував на регіон баражуючий боєприпас з авіації. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Вибух на Одещині
Повідомлення про вибух в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи на Одещині

8 червня, на Одещині пролунали потужні вибухи. Повітряні сили повідомляли про баражуючий боєприпас у напрямку Затоки. Згодом туди спрямували ще одну ракету. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

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Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок ранкового обстрілу, 8 червня, постраждали люди, пошкоджено цивільну інфраструктуру та енергетичний об’єкт. Частина жителів регіону залишилася без електропостачання. На місцях працюють екстрені служби та енергетики.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 7 червня росіяни масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ударів поранення дістав чоловік, пошкоджено житлові будинки, газопровід, храм і вантажівки. Крім того, напередодні РФ завдала ударів по двох цивільних пошуково-рятувальних суднах у Чорному морі.

вибух Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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