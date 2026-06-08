Росія обстріляла Одещину: постраждали будинки, зупинка та люди

Зруйнована зупинка в Одесі. Фото: Одеська ОВА

Росія продовжує масовано атакувати Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ранкового обстрілу, 8 червня, постраждали люди, пошкоджено цивільну інфраструктуру та енергетичний об’єкт. Частина жителів регіону залишилася без електропостачання. На місцях працюють екстрені служби та енергетики.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Постраждалі в Одесі

Одеса вкотре опинилася під ударом російських безпілотників. Одне з влучань спричинило пошкодження в районі зупинки громадського транспорту. Внаслідок атаки постраждали троє людей — дві жінки віком 64 та 65 років, а також 55-річний водій маршрутного таксі. Двох постраждалих із осколковими пораненнями госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу. Ще одну постраждалу — жінку 1961 року народження — доставили до лікарні з множинними осколковими пораненнями. Її стан лікарі оцінюють як важкий.

Плями кромі на землі. Фото: Одеська ОВА

Також пошкоджено транспорт, зупинковий комплекс і диспетчерський пункт. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та комунальні служби.

Наслідки атаки на зупинці. Фото: Одеська ОВА

Влучання у Чорноморську

У Чорноморську безпілотник влучив у житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. Фахівці продовжують обстежувати територію та фіксувати наслідки атаки. Жителям надають необхідну допомогу.

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Перебої з електропостачанням

Під час атаки російські війська також завдали удару по енергетичній інфраструктурі півдня Одеської області. У результаті було пошкоджено обладнання одного з енергетичних об’єктів. Через це без світла залишилися понад тисяча споживачів. Енергетики вже працюють над відновленням мереж та поверненням електропостачання в оселі жителів регіону.

Вибух у Молдові

У сусідній Молдові минулої ночі зафіксували інцидент із безпілотником. В Оргіївському районі поблизу села Лопатна вибухнув невідомий дрон. За попередніми даними, ніхто не загинув і не постраждав. Повідомлення про вибух надійшло до поліції близько опівночі від місцевого жителя. Чоловік розповів, що помітив за межами населеного пункту невідомий літальний апарат, який згодом вибухнув. На місце одразу прибули правоохоронці та спеціалізовані служби, територію оточили.

У поліції повідомили, що під час первинної перевірки постраждалих не виявили. Вранці слідчі відновили роботу на місці події. Наразі відповідальні служби документують обставини інциденту та встановлюють походження безпілотника. Розслідування триває.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 7 червня росіяни масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ударів поранення дістав чоловік, пошкоджено житлові будинки, газопровід, храм і вантажівки. Крім того, напередодні РФ завдала ударів по двох цивільних пошуково-рятувальних суднах у Чорному морі.

Також Новини.LIVE писали, що вночі, 5 червня, Одещина знову опинилася під ударом російських безпілотників. Ворожа атака зачепила житлову забудову та об’єкти критичної інфраструктури в Одеському районі. Через влучання спалахнули пожежі, а одна людина зазнала поранень. До ліквідації наслідків залучили десятки рятувальників і спецтехніку.