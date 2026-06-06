Атаки РФ на підприємства Одещини: програми компенсації збитків

Склади підприємства у вогні унаслідок атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Росіяни своїми ракетами та дронами пошкодили вже понад 160 підприємств в Одеській області. Частина компаній втратила виробничі цехи, склади та обладнання, тому для постраждалого бізнесу діють державні програми підтримки, які передбачають гранти, компенсації зарплат та відшкодування збитків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Гранти на відновлення підприємства

За даними міністерства, для відновлення бізнесу держава пропонує кілька механізмів підтримки. Один із них — гранти на відновлення виробничих підприємств. Йдеться насамперед про компанії переробної промисловості, які можуть отримати до 16 млн грн на закупівлю нового обладнання та відновлення виробництва. Держава покриває до 80% вартості проєкту, решту коштів має забезпечити сам підприємець.

Компенсація працівникам

Окрема програма стосується працівників підприємств, які через обстріли були змушені тимчасово зупинити роботу. Роботодавцям компенсують витрати на заробітну плату та єдиний соціальний внесок. Розмір допомоги може перевищувати 17 тисяч гривень на одного працівника.

Страхування воєнних ризиків

Також для бізнесу доступний механізм страхування воєнних ризиків. Підприємства можуть отримати компенсацію за знищене або пошкоджене майно, зокрема виробничі та складські приміщення, обладнання й інженерні мережі. Максимальна сума відшкодування становить до 30 млн грн, але не може перевищувати підтверджений розмір збитків.

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Крім того, держава компенсує частину вартості страхування від воєнних ризиків. Це дозволяє підприємствам значно дешевше застрахувати своє майно та зменшити фінансові ризики під час відновлення роботи або реалізації нових інвестиційних проєктів.

Атаки РФ по Одещині

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська в ніч на 6 червня атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, дах триповерхового готелю, медичний центр та об'єкт критичної інфраструктури. Загиблих і постраждалих немає.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 5 червня Одеська область також була під ударом російських безпілотників. Внаслідок одного з влучань було зруйновано приватний житловий будинок. На місці одразу виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Також пошкодження зазнали об’єкти житлової інфраструктури.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 4 червня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок влучання були пошкоджені складське приміщення та обладнання. На території виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.