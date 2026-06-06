Атаки РФ на предприятия Одесчины: программы компенсации убытков

Склады предприятия в огне в результате атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Россияне своими ракетами и дронами повредили уже более 160 предприятий в Одесской области. Часть компаний потеряла производственные цеха, склады и оборудование, поэтому для пострадавшего бизнеса действуют государственные программы поддержки, которые предусматривают гранты, компенсации зарплат и возмещение убытков.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Гранты на восстановление предприятия

По данным министерства, для восстановления бизнеса государство предлагает несколько механизмов поддержки. Один из них — гранты на восстановление производственных предприятий. Речь идет прежде всего о компаниях перерабатывающей промышленности, которые могут получить до 16 млн грн на закупку нового оборудования и восстановление производства. Государство покрывает до 80% стоимости проекта, остальные средства должен обеспечить сам предприниматель.

Компенсация работникам

Отдельная программа касается работников предприятий, которые из-за обстрелов были вынуждены временно остановить работу. Работодателям компенсируют расходы на заработную плату и единый социальный взнос. Размер помощи может превышать 17 тысяч гривен на одного работника.

Страхование военных рисков

Также для бизнеса доступен механизм страхования военных рисков. Предприятия могут получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное имущество, в частности производственные и складские помещения, оборудование и инженерные сети. Максимальная сумма возмещения составляет до 30 млн грн, но не может превышать подтвержденный размер убытков.

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Кроме того, государство компенсирует часть стоимости страхования от военных рисков. Это позволяет предприятиям значительно дешевле застраховать свое имущество и уменьшить финансовые риски при восстановлении работы или реализации новых инвестиционных проектов.

Атаки РФ по Одесской области

Ранее Новини.LIVE писали, что российские войска в ночь на 6 июня атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате ударов повреждены жилые дома, крыша трехэтажного отеля, медицинский центр и объект критической инфраструктуры. Погибших и пострадавших нет.

Также Новини.LIVE сообщали, что 5 июня Одесская область также была под ударом российских беспилотников. В результате одного из попаданий был разрушен частный жилой дом. На месте сразу возник пожар, который спасатели оперативно потушили. Также повреждения получили объекты жилой инфраструктуры.

Кроме того, Новини.LIVE информировали, что в ночь на 4 июня российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказался объект критической инфраструктуры. В результате попадания были повреждены складское помещение и оборудование. На территории возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.