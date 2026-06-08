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Главная Одесса Россия обстреляла Одесчину: пострадали дома, остановка и люди

Россия обстреляла Одесчину: пострадали дома, остановка и люди

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 09:24
Россия обстреляла Одесчину: пострадали дома, остановка и люди
Разрушенная остановка в Одессе. Фото: Одесская ОВА

Россия продолжает массированно атаковать Одесскую область ударными беспилотниками. В результате утреннего обстрела, 8 июня, пострадали люди, повреждена гражданская инфраструктура и энергетический объект. Часть жителей региона осталась без электроснабжения. На местах работают экстренные службы и энергетики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Пострадавшие в Одессе

Одесса в очередной раз оказалась под ударом российских беспилотников. Одно из попаданий вызвало повреждения в районе остановки общественного транспорта. В результате атаки пострадали три человека — две женщины в возрасте 64 и 65 лет, а также 55-летний водитель маршрутного такси. Двух пострадавших с осколочными ранениями госпитализировали. Медики оказывают им необходимую помощь. Еще одну пострадавшую — женщину 1961 года рождения — доставили в больницу с множественными осколочными ранениями. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Атака РФ на Одещину
Пятна кроми на земле. Фото: Одесская ОВА

Также поврежден транспорт, остановочный комплекс и диспетчерский пункт. На месте работают правоохранители, спасатели и коммунальные службы.

Атака РФ на Одещину
Последствия атаки на остановке. Фото: Одесская ОВА

Попадание в Черноморске

В Черноморске беспилотник попал в жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты продолжают обследовать территорию и фиксировать последствия атаки. Жителям оказывают необходимую помощь.

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Спасатель тушит пожар. Фото: Одесская ОВА

Перебои с электроснабжением

Во время атаки российские войска также нанесли удар по энергетической инфраструктуре юга Одесской области. В результате было повреждено оборудование одного из энергетических объектов. Из-за этого без света остались более тысячи потребителей. Энергетики уже работают над восстановлением сетей и возвращением электроснабжения в дома жителей региона.

Взрыв в Молдове

В соседней Молдове минувшей ночью зафиксировали инцидент с беспилотником. В Оргиевском районе вблизи села Лопатная взорвался неизвестный дрон. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. Сообщение о взрыве поступило в полицию около полуночи от местного жителя. Мужчина рассказал, что заметил за пределами населенного пункта неизвестный летательный аппарат, который впоследствии взорвался. На место сразу прибыли правоохранители и специализированные службы, территорию оцепили.

В полиции сообщили, что во время первичной проверки пострадавших не обнаружили. Утром следователи возобновили работу на месте происшествия. Сейчас ответственные службы документируют обстоятельства инцидента и устанавливают происхождение беспилотника. Расследование продолжается.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 7 июня россияне массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате ударов ранения получил мужчина, повреждены жилые дома, газопровод, храм и грузовики. Кроме того, накануне РФ нанесла удары по двум гражданским поисково-спасательным судам в Черном море.

Также Новини.LIVE писали, что ночью, 5 июня, Одесская область снова оказалась под ударом российских беспилотников. Вражеская атака задела жилую застройку и объекты критической инфраструктуры в Одесском районе. Из-за попадания вспыхнули пожары, а один человек получил ранения. К ликвидации последствий привлекли десятки спасателей и спецтехнику.

Одесса Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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