Обстріл Одеси вночі: постраждали мати та двоє дітей

Наслідки удару по будинку. Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч на 10 червня російські війська знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки, де мешкають цивільні люди. Внаслідок атаки постраждали жінка та двоє дітей, а в багатоповерхівках зафіксували руйнування і пожежу. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Наслідки атаки

Під час нічної атаки пошкоджень зазнали два житлові будинки. У 18-поверховому будинку, частина ворожого безпілотника впала на балкон квартири на рівні 11-го поверху. Вибуху та займання не сталося, однак було зруйновано зовнішню стіну лоджії, пошкоджено фасад будинку, вікна та майно мешканців.

Діра в будинку після атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Ще серйозніші наслідки зафіксували в 8-поверховому будинку. Там на п'ятому поверсі загорілася квартира, а також частково зруйнувало зовнішню стіну лоджії.

Розбите скло. Фото: Одеська МВА

Постраждалі від атаки

Внаслідок російської атаки постраждали троє людей. Серед них — 47-річна жінка, її 10-річна донька та 8-річний син. Усі потерпілі перебувають на амбулаторному лікуванні. Жінка та діти зазнали гострої реакції на стрес.

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Кімната після пожежі. Фото: Одеська МВА

За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за статтею про воєнні злочини. Слідчі та прокурори продовжують фіксувати наслідки атаки та збирати докази.

Руйнації після атаки. Фото: Одеська МВА

Робота рятувальників

Після удару на місцях працювали рятувальники, пожежники та психологи ДСНС. Вони ліквідовували наслідки атаки, допомагали мешканцям пошкоджених будинків та надавали людям необхідну психологічну підтримку.

"Сьогодні вночі для ліквідації наслідків ворожих атак від ДСНС залучалися 56 рятувальників та 15 одиниць техніки", — повідомила речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Тривогу в Одесі оголосили о 00:24. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси та Чорноморського. Згодом уточнили, що дрони летять у бік обласного центру. Майже від початку загрози містяни чули вибухи. Відбій пролунав о 01:03.

Надзвичайники на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок ранкового обстрілу, 8 червня, постраждали люди, пошкоджено цивільну інфраструктуру та енергетичний об’єкт. Частина жителів регіону залишилася без електропостачання. На місцях працюють екстрені служби та енергетики.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська в ніч на 6 червня атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, готель, медичний центр та об'єкт критичної інфраструктури. Загиблих і постраждалих немає.