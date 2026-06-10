Ночной обстрел Одессы: пострадали мать и двое детей

Последствия удара по дому. Фото: Одесская областная прокуратура

В ночь на 10 июня российские войска вновь атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые дома, где проживают мирные жители. В результате атаки пострадали женщина и двое детей, а в многоэтажках зафиксировали разрушения и пожар. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Последствия атаки

Во время ночной атаки повреждения получили два жилых дома. В 18-этажном доме часть вражеского беспилотника упала на балкон квартиры на уровне 11-го этажа. Взрыва и возгорания не произошло, однако была разрушена внешняя стена лоджии, поврежден фасад дома, окна и имущество жильцов.

Дыра в доме после атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Еще более серьезные последствия зафиксировали в 8-этажном доме. Там на пятом этаже загорелась квартира, а также частично разрушилась внешняя стена лоджии.

Разбитое стекло. Фото: Одесская ГВА

Пострадавшие от атаки

В результате российской атаки пострадали три человека. Среди них — 47-летняя женщина, ее 10-летняя дочь и 8-летний сын. Все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Женщина и дети испытали острую стрессовую реакцию.

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Комната после пожара. Фото: Одесская ГВА

По факту обстрела начато досудебное расследование по статье о военных преступлениях. Следователи и прокуроры продолжают фиксировать последствия атаки и собирать доказательства.

Разрушения после атаки. Фото: Одесская ГВА

Работа спасателей

После удара на местах работали спасатели, пожарные и психологи ГСЧС. Они ликвидировали последствия атаки, помогали жителям поврежденных домов и оказывали людям необходимую психологическую поддержку.

"Сегодня ночью для ликвидации последствий вражеских атак от ГСЧС были задействованы 56 спасателей и 15 единиц техники", — сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаке

Тревогу в Одессе объявили в 00:24. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одессы и Черноморского. Впоследствии уточнили, что дроны летят в сторону областного центра. Практически с самого начала угрозы горожане слышали взрывы. Отбой прозвучал в 01:03.

Службы экстренной помощи на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Как сообщали Новини.LIVE, в результате утреннего обстрела 8 июня пострадали люди, повреждена гражданская инфраструктура и энергетический объект. Часть жителей региона осталась без электроснабжения. На местах работают экстренные службы и энергетики.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска в ночь на 6 июня атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате ударов повреждены жилые дома, отель, медицинский центр и объект критической инфраструктуры. Погибших и пострадавших нет.