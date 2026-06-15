В Одессе раздался звук взрыва: угроза реактивных дронов

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Сегодня, 15 июня, в Одессе прогремел взрыв. Российские оккупанты атакуют регион с помощью дронов из акватории Черного моря. В настоящее время в городе объявлена воздушная тревога, жителей просят находиться в безопасных местах.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Реактивные дроны

Российские войска активнее применяют реактивные дроны во время атак на Одесскую область. Из-за высокой скорости такие беспилотники значительно сложнее перехватывать. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, оккупанты расширяют использование этого типа БПЛА, что увеличивает нагрузку на силы ПВО и операторов дронов-перехватчиков. В то же время украинские военные приспосабливаются к новым условиям и усиливают подготовку пилотов.

Несмотря на это, эффективность Сил обороны постепенно растет. Мобильные огневые группы и другие подразделения все чаще уничтожают воздушные цели. В то же время реактивные дроны остаются серьезной угрозой для региона, что подтверждают регулярные атаки на Одесскую область.

Бомбоубежища в Одессе

Посмотреть полный перечень убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

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Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру «15-35». Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.