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Головна Одеса Росія атакувала південь Одещини: постраждало двоє людей

Росія атакувала південь Одещини: постраждало двоє людей

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 13:13
Росія атакувала південь Одещини: постраждало двоє людей
Рятувальники на місці влучання ракети. Фото: ДСНС Одещини

Російські війська сьогодні, 11 червня, завдали ракетного удару по півдні Одеської області. Окупанти вдарили по приватному сектору, після чого спалахнули житлові будинки. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та Головне управління ДСНС в Одеській області.

Удар ракетою по півдню Одещини 

За інформацією Олега Кіпера, внаслідок влучання виникли пожежі у житлових будинках, ще декілька осель зазнали пошкоджень. Під час атаки постраждали двоє місцевих жителів. Чоловіки отримали осколкові поранення. Медики госпіталізували їх до лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

Пожежа унаслідок влучання ракети
Пошежа на місці влучання ракети. Фото: ДСНС Одещини
Рятувальники гасять пжежу в будику
Пошкоджений унаслыдок атаки будинок. Фото: ДСНС Одещини

Наслідки атаки на Одещину

Водночас у ДСНС уточнили, що пожежі охопили три житлові будинки та ще три пошкодили. До ліквідації наслідків удару залучили 16 рятувальників, три одиниці техніки ДСНС, а також працівників і техніку місцевої пожежної команди. На місці продовжують працювати екстрені служби. Інформація про наслідки обстрілу та масштаби руйнувань уточнюється.

Наслідки атаки по Одещині
Зруйнований будинок на Одещині унаслідок атаки. Фото: ДСНС Одещини

Знищені сонячні панелі

Окрім цього, за даними Олега Кіпера, сьогодні ще одним ракетним ударом росіяни пошкодили сонячні панелі на території підприємства. Постраждалих, на щастя, немає. На місці події тривають роботи з усунення наслідків.

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Знищені сонячні панелі
Наслідки атаки на підприємство. Фото: Одеська ОВА

Атака на Одесу

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вночі 10 червня росіяни завдали удару по Одесі. Дрони атакували два багатоповерхові будинки. В одному з них ущент вигоріла квартира на п'ятому поверсі. Займання загасили вогнеборці. Постраждала 46-річна жінка. Її госпіталізували. За іншою адресою зазнали пошкоджень майно мешканців 11-го поверху, а також фасад і скління будинку.

Пізніше Новини.LIVE писали, що внаслідок атаки постраждали жінка та двоє дітей. Уламки та розбите скло травмували 8-річного хлопчика та 10-річну дівчинку. У багатоповерхівках зафіксували руйнування та пожежі. У 18-поверховому будинку, частина ворожого безпілотника впала на балкон квартири на рівні 11-го поверху. Вибуху та займання не сталося, однак було зруйновано зовнішню стіну лоджії, пошкоджено фасад будинку, вікна та майно мешканців.

Також журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та зафільмували наслідки обстрілу. На фото видно, що вибухи були такої сили, що бетонні конструкції балконів вирвало, вікна розлетілися на друзки, а стіни повністю почорніли від кіптяви. Потужна хвиля зачепила навіть подвір'я — біля під'їздів вигоріла трава, а довкола лежать покручені металеві решітки та шматки розірваних кондиціонерів, які повідпадали з верхніх поверхів.

Новини Одеси обстріл Одеси Наслідки обстрілу Одещини
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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