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Головна Одеса Наслідки атаки росіян на Одесу: фоторепортаж з місця удару

Наслідки атаки росіян на Одесу: фоторепортаж з місця удару

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 13:47
Наслідки атаки росіян на Одесу: фоторепортаж з місця удару
Наслідки пожежі. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 10 червня російські війська здійснили черговий нічний наліт на спальні райони міста, випустивши партію ударних дронів. Ворожі безпілотники поцілили по житлових кварталах, де в цей час спали мирні люди. Внаслідок вибухів пошкоджено висотки, а серед містян є поранені.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та зафільмували наслідки обстрілу Одеси.

Постраждалі від обстрілу

Через нічну атаку поранення отримала ціла родина. Уламки та розбите скло травмували 47-річну жінку, її 8-річного сина та 10-річну доньку. Медики надали їм необхідну допомогу, наразі мама з дітьми лікуються вдома.

Удар по Одесі: фоторепортаж
Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Одеси
Наслідки пожежі. Фото: Новини.LIVE

Масштаби руйнувань

Удар прийшовся по двох будинках: у 18-поверхівці вибухова хвиля понівечила 11-й поверх, а в іншому, 8-поверховому будинку, постраждав 5-й поверх. Вибухи були такої сили, що бетонні конструкції балконів вирвало з м'ясом, вікна розлетілися на друзки, а стіни зовні повністю почорніли від кіптяви.

Удар по Одесі: фоторепортаж
Згорілі вікна. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одеси
Вікна в кіптяві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки на землі

Потужна хвиля зачепила навіть подвір'я — біля під'їздів вигоріла трава, а довкола лежать покручені металеві решітки та шматки розірваних кондиціонерів, які повідпадали з верхніх поверхів.

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Уламки на землі. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Одеси
Вігоріла трава. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одеси
Зламане дерево. Фото: Новини.LIVE

Покарання за злочин

Одеська обласна прокуратура вже розпочала розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Співробітники СБУ збирають уламки російських дронів та фіксують кожен сантиметр руйнувань для міжнародних судів.

Обстріл Одеси
Руйнації в квартирі. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Одеси
Розбите вікно. Фото: Новини.LIVE
Удар по Одесі: фоторепортаж
Вибиті ролети. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці, 5 травня, російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. За попередніми даними, по об’єкту інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику регіону, було випущено дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною.

Також Новини.LIVE писали, що вночі, 5 червня, Одещина знову опинилася під ударом російських безпілотників. Ворожа атака зачепила житлову забудову та об’єкти критичної інфраструктури в Одеському районі. Через влучання спалахнули пожежі, а одна людина зазнала поранень. До ліквідації наслідків залучили десятки рятувальників і спецтехніку.

Одеса фоторепортаж обстріл Одеси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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