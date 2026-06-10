Последствия атаки россиян на Одессу: фоторепортаж с места удара

Последствия пожара. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 10 июня российские войска совершили очередной ночной налет на жилые районы города, запустив партию ударных дронов. Вражеские беспилотники нанесли удары по жилым кварталам, где в это время спали мирные жители. В результате взрывов повреждены высотные здания, а среди горожан есть раненые.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и засняли последствия обстрела Одессы.

Пострадавшие от обстрела

В результате ночной атаки ранения получила целая семья. Осколки и разбитое стекло травмировали 47-летнюю женщину, ее 8-летнего сына и 10-летнюю дочь. Медики оказали им необходимую помощь, сейчас мама с детьми лечатся дома.

Дом после атаки. Фото: Новини.LIVE

Последствия пожара. Фото: Новини.LIVE

Масштабы разрушений

Удар пришелся по двум домам: в 18-этажке взрывная волна разрушила 11-й этаж, а в другом, 8-этажном доме, пострадал 5-й этаж. Взрывы были такой силы, что бетонные конструкции балконов вырвало с мясом, окна разлетелись на щепки, а стены снаружи полностью почернели от копоти.

Сгоревшие окна. Фото: Новини.LIVE

Окна в копоти. Фото: Новини.LIVE

Последствия на земле

Мощная волна задела даже двор — возле подъездов выгорела трава, а вокруг лежат скрученные металлические решетки и куски разорванных кондиционеров, которые отвалились с верхних этажей.

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Обломки на земле. Фото: Новини.LIVE

Выгоревшая трава. Фото: Новини.LIVE

Сломанное дерево. Фото: Новини.LIVE

Наказание за преступление

Одесская областная прокуратура уже начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны. Сотрудники СБУ собирают обломки российских дронов и фиксируют каждый сантиметр разрушений для международных судов.

Разрушения в квартире. Фото: Новини.LIVE

Разбитое окно. Фото: Новини.LIVE

Выбитые рольставни. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, утром 5 мая российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. По предварительным данным, по объекту инфраструктуры, обеспечивающему критически важную логистику региона, было выпущено две баллистические ракеты с кассетной боевой частью.

Также Новини.LIVE писали, что ночью 5 июня Одесская область вновь оказалась под ударом российских беспилотников. Вражеская атака затронула жилую застройку и объекты критической инфраструктуры в Одесском районе. В результате попадания вспыхнули пожары, а один человек получил ранения. К ликвидации последствий привлекли десятки спасателей и спецтехнику.