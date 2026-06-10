Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Последствия атаки россиян на Одессу: фоторепортаж с места удара

Последствия атаки россиян на Одессу: фоторепортаж с места удара

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 13:47
Последствия атаки россиян на Одессу: фоторепортаж с места удара
Последствия пожара. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 10 июня российские войска совершили очередной ночной налет на жилые районы города, запустив партию ударных дронов. Вражеские беспилотники нанесли удары по жилым кварталам, где в это время спали мирные жители. В результате взрывов повреждены высотные здания, а среди горожан есть раненые.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и засняли последствия обстрела Одессы.

Пострадавшие от обстрела

В результате ночной атаки ранения получила целая семья. Осколки и разбитое стекло травмировали 47-летнюю женщину, ее 8-летнего сына и 10-летнюю дочь. Медики оказали им необходимую помощь, сейчас мама с детьми лечатся дома.

Удар по Одесі: фоторепортаж
Дом после атаки. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Одеси
Последствия пожара. Фото: Новини.LIVE

Масштабы разрушений

Удар пришелся по двум домам: в 18-этажке взрывная волна разрушила 11-й этаж, а в другом, 8-этажном доме, пострадал 5-й этаж. Взрывы были такой силы, что бетонные конструкции балконов вырвало с мясом, окна разлетелись на щепки, а стены снаружи полностью почернели от копоти.

Удар по Одесі: фоторепортаж
Сгоревшие окна. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одеси
Окна в копоти. Фото: Новини.LIVE

Последствия на земле

Мощная волна задела даже двор — возле подъездов выгорела трава, а вокруг лежат скрученные металлические решетки и куски разорванных кондиционеров, которые отвалились с верхних этажей.

Читайте также:
Наслідки обстрілу Одеси
Обломки на земле. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Одеси
Выгоревшая трава. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одеси
Сломанное дерево. Фото: Новини.LIVE

Наказание за преступление

Одесская областная прокуратура уже начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны. Сотрудники СБУ собирают обломки российских дронов и фиксируют каждый сантиметр разрушений для международных судов.

Обстріл Одеси
Разрушения в квартире. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Одеси
Разбитое окно. Фото: Новини.LIVE
Удар по Одесі: фоторепортаж
Выбитые рольставни. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, утром 5 мая российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. По предварительным данным, по объекту инфраструктуры, обеспечивающему критически важную логистику региона, было выпущено две баллистические ракеты с кассетной боевой частью.

Также Новини.LIVE писали, что ночью 5 июня Одесская область вновь оказалась под ударом российских беспилотников. Вражеская атака затронула жилую застройку и объекты критической инфраструктуры в Одесском районе. В результате попадания вспыхнули пожары, а один человек получил ранения. К ликвидации последствий привлекли десятки спасателей и спецтехнику.

Одесса фоторепортаж обстрел Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации