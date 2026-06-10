Последствия атаки россиян на Одессу: фоторепортаж с места удара
В ночь на 10 июня российские войска совершили очередной ночной налет на жилые районы города, запустив партию ударных дронов. Вражеские беспилотники нанесли удары по жилым кварталам, где в это время спали мирные жители. В результате взрывов повреждены высотные здания, а среди горожан есть раненые.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и засняли последствия обстрела Одессы.
Пострадавшие от обстрела
В результате ночной атаки ранения получила целая семья. Осколки и разбитое стекло травмировали 47-летнюю женщину, ее 8-летнего сына и 10-летнюю дочь. Медики оказали им необходимую помощь, сейчас мама с детьми лечатся дома.
Масштабы разрушений
Удар пришелся по двум домам: в 18-этажке взрывная волна разрушила 11-й этаж, а в другом, 8-этажном доме, пострадал 5-й этаж. Взрывы были такой силы, что бетонные конструкции балконов вырвало с мясом, окна разлетелись на щепки, а стены снаружи полностью почернели от копоти.
Последствия на земле
Мощная волна задела даже двор — возле подъездов выгорела трава, а вокруг лежат скрученные металлические решетки и куски разорванных кондиционеров, которые отвалились с верхних этажей.
Наказание за преступление
Одесская областная прокуратура уже начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны. Сотрудники СБУ собирают обломки российских дронов и фиксируют каждый сантиметр разрушений для международных судов.
Как сообщали Новини.LIVE, утром 5 мая российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. По предварительным данным, по объекту инфраструктуры, обеспечивающему критически важную логистику региона, было выпущено две баллистические ракеты с кассетной боевой частью.
Также Новини.LIVE писали, что ночью 5 июня Одесская область вновь оказалась под ударом российских беспилотников. Вражеская атака затронула жилую застройку и объекты критической инфраструктуры в Одесском районе. В результате попадания вспыхнули пожары, а один человек получил ранения. К ликвидации последствий привлекли десятки спасателей и спецтехнику.