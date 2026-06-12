Россия атаковала юг Одесчины: пострадали два человека

Спасатели на месте попадания ракеты. Фото: ГСЧС Одесской области

Сегодня, 11 июня, российские войска нанесли ракетный удар по югу Одесской области. Оккупанты обстреляли частный сектор, в результате чего загорелись жилые дома. В результате атаки пострадали двое мужчин.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера и Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Ракетный удар по югу Одесской области

По информации Олега Кипера, в результате попадания возникли пожары в жилых домах, еще несколько домов получили повреждения. Во время атаки пострадали двое местных жителей. Мужчины получили осколочные ранения. Медики госпитализировали их в больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Пожар на месте попадания ракеты. Фото: ГСЧС Одесской области

Поврежденный в результате атаки дом. Фото: ГСЧС Одесской области

Последствия атаки на Одесскую область

В то же время в ГСЧС уточнили, что пожары охватили три жилых дома и еще три повредили. К ликвидации последствий удара привлекли 16 спасателей, три единицы техники ГСЧС, а также сотрудников и технику местной пожарной команды. На месте продолжают работать экстренные службы. Информация о последствиях обстрела и масштабах разрушений уточняется.

Разрушенный дом в Одесской области в результате атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Разрушенные солнечные панели

Кроме того, по данным Олега Кипера, сегодня в результате очередного ракетного удара россияне повредили солнечные панели на территории предприятия. Пострадавших, к счастью, нет. На месте происшествия ведутся работы по ликвидации последствий.

Читайте также:

Последствия нападения на предприятие. Фото: Одесская ОВА

Атака на Одессу

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ночью 10 июня россияне нанесли удар по Одессе. Дроны атаковали два многоэтажных дома. В одном из них дотла сгорела квартира на пятом этаже. Пожар потушили пожарные. Пострадала 46-летняя женщина. Ее госпитализировали. По другому адресу были повреждены имущество жильцов 11-го этажа, а также фасад и остекление дома.

Позже Новини.LIVE писали, что в результате атаки пострадали женщина и двое детей. Осколки и разбитое стекло травмировали 8-летнего мальчика и 10-летнюю девочку. В многоэтажках зафиксировали разрушения и пожары. В 18-этажном доме часть вражеского беспилотника упала на балкон квартиры на уровне 11-го этажа. Взрыва и возгорания не произошло, однако была разрушена внешняя стена лоджии, поврежден фасад дома, окна и имущество жильцов.

Также журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и засняли последствия обстрела. На фото видно, что взрывы были такой силы, что бетонные конструкции балконов вырвало, окна разлетелись на щепки, а стены полностью почернели от копоти. Мощная волна задела даже двор — возле подъездов выгорела трава, а вокруг лежат искореженные металлические решетки и куски разорванных кондиционеров, которые отвалились с верхних этажей.