Россия атаковала гражданские суда в Чёрном море: есть жертвы

Судно, которое ранее попало под обстрел. Иллюстративное фото: Алексей Кулеба/Telegram

В Чёрном море российские беспилотники атаковали два гражданских иностранных судна, следовавших из украинских портов. В результате ударов погиб один член экипажа, ещё пять человек получили ранения. Несмотря на атаку, судам удалось продолжить движение. Работа портовой инфраструктуры продолжается с учётом рисков безопасности.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Удар по судам

Вечером 18 июня российские беспилотники атаковали два иностранных гражданских судна в акватории Черного моря. Корабли выходили из украинских портов под флагами Панамы и Сент-Китс и Невис.

Больше всего пострадало первое судно. В результате удара погиб член экипажа. Еще двое моряков получили ранения и нуждались в помощи. На втором — в результате атаки ранения получили трое членов экипажа. Информации об угрозе их жизни пока нет. Несмотря на обстрел, оба судна впоследствии возобновили движение по маршруту. Портовая инфраструктура продолжает работать, хотя ситуация с безопасностью в регионе остается напряженной.

"Эти атаки — очередное свидетельство террористической сущности врага, который целенаправленно убивает мирных жителей и ставит под угрозу продовольственную безопасность мира", — отметил Кипер.

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Работа портов

С начала 2026 года украинские морские порты обработали 40 миллионов тонн грузов. Более половины этого объема — свыше 20 миллионов тонн — приходится на сельскохозяйственную продукцию, которая поставляется в десятки стран мира.

Атаки на порты

Только за последние 7 месяцев враг применил против украинских портов более 1500 ударных беспилотников. За время полномасштабной войны повреждено или уничтожено 966 объектов портовой инфраструктуры и более 200 гражданских судов. В результате атак на порты пострадали или погибли 257 мирных жителей.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате утреннего обстрела Одесской области 8 июня пострадали люди, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетический объект. Часть жителей региона осталась без электроснабжения. На местах работали экстренные службы и энергетики.

Также Новини.LIVE писали, что 11 июня российские войска нанесли ракетный удар по югу Одесской области. Оккупанты нанесли удар по частному сектору, после чего загорелись жилые дома. В результате атаки пострадали двое мужчин.