Зеленський: Росія програла Чорне море, Україна зламала домінування РФ

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично програла боротьбу за домінування в Чорному морі. За його словами, українські Військово-морські сили разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки виконали завдання, яке ще донедавна багато хто вважав неможливим.

Про це глава держави повідомив під час заходів напередодні Дня Військово-Морських сил України, передає Новини.LIVE.

"Росія програла Чорне море"

Зеленський нагадав про ключові операції українських військових, зокрема звільнення острова Зміїний, а також удари по російському флоту, портовій інфраструктурі та окупаційних силах у Криму.

За його словами, ці дії доводять, що Чорне та Азовське моря більше не можуть бути безпечним простором для російських військових.

"Росія програла Чорне море", — наголосив президент.

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Президент подякував воїнам за службу та підкреслив їхню роль у захисті морських кордонів України. Новина доповнюється...

