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Головна Одеса Зеленський: Росія втратила контроль над Чорним морем

Зеленський: Росія втратила контроль над Чорним морем

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 17:55
Зеленський: Росія програла Чорне море, Україна зламала домінування РФ
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично програла боротьбу за домінування в Чорному морі. За його словами, українські Військово-морські сили разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки виконали завдання, яке ще донедавна багато хто вважав неможливим.

Про це глава держави повідомив під час заходів напередодні Дня Військово-Морських сил України, передає Новини.LIVE.

"Росія програла Чорне море"

Зеленський нагадав про ключові операції українських військових, зокрема звільнення острова Зміїний, а також удари по російському флоту, портовій інфраструктурі та окупаційних силах у Криму.

За його словами, ці дії доводять, що Чорне та Азовське моря більше не можуть бути безпечним простором для російських військових.

"Росія програла Чорне море", — наголосив президент.

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Відзнаки для українських військових

Напередодні професійного свята Зеленський відзначив українських військовослужбовців, вручив бойовий прапор та почесні стрічки "За мужність та відвагу" військовим частинам.

Президент подякував воїнам за службу та підкреслив їхню роль у захисті морських кордонів України. Новина доповнюється...
 

Володимир Зеленський
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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