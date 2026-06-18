Українські морські дрони змінили ситуацію в Чорному морі

Український морський дрон. Фото ілюстративне: Служба безпеки України

Війна у Чорному морі триває, але ситуація там уже не така, як на початку повномасштабного вторгнення. Україна суттєво обмежила активність російського флоту, зокрема завдяки застосуванню морських безпілотників. Через постійну загрозу ударів кораблі РФ змушені залишати звичні бази та ховатися від атак. Водночас Росія намагається перейняти український досвід і створювати власні аналоги морських дронів.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Український успіх на морі

Українські бойові та розвідувальні безпілотники сьогодні вважаються одними з найефективніших у світі. Особливо це стосується морських дронів, які стали важливим інструментом боротьби проти російського флоту в Чорному морі. Саме завдяки цим розробкам Україна змогла завдати серйозних втрат кораблям РФ та змінити ситуацію в регіоні. Російське командування тепер змушене постійно враховувати ризик нових ударів. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що українські досягнення у сфері морських безпілотників не мають аналогів.

"Успіхи України в розробці і застосуванні морських бойових дронів та розвідувальних дронів сьогодні не мають аналогів і прецедентів. Фактично або знищений, або заляканий і захований Чорноморський флот — це яскраве підтвердження", — заявив Андрій Юсов.

Андрій Юсов про морські дрони. Фото: Новини.LIVЕ

Росія вивчає українські розробки

Успішне використання безпілотників привернуло увагу противника. За словами Юсова, російські військові уважно вивчають український досвід і намагаються відтворити найефективніші рішення. Це стосується не лише морських платформ, а й FPV-дронів, розвідувальних систем та далекобійних ударних безпілотників. Хоча тривалий час такі спроби не приносили результату, згодом росіяни почали досягати певного прогресу.

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"Росія намагається вивчати український досвід, копіювати і застосовувати його. З морськими дронами у них дуже довго нічого не виходило, втім постійна практика та вдосконалення дозволяють їм також мати певні успіхи в цьому напрямку", — зазначив представник ГУР.

Нова загроза для України

Поява російських морських дронів створює додаткові ризики для української сторони. Технології, які Україна успішно застосовує проти ворожої логістики та флоту, можуть використовуватися і у відповідь. Саме тому українські військові та спецслужби постійно працюють над новими способами захисту від таких атак. Боротьба на морі дедалі більше перетворюється на технологічне протистояння, де перевагу отримує той, хто швидше вдосконалює свої розробки.

"Для нас це також є певна загроза і потенційна небезпека. Заходи вживаються, а боротьба з морськими дронами агресора — це задача, яка виконується", — підсумував Юсов.

Як повідомляли Новини.LIVE, учора ввечері в медіа з'явилися повідомлення про нібито атаку морських дронів на Одесу. Ця інформація швидко поширилася мережею. Проте згодом з'ясувалося, що ситуація в морі відрізнялася від панічних публікацій. Напередодні військові проводили планові заходи для підготовки до можливих загроз із боку ворога. Ситуація перебуває під контролем.

Також Новини.LIVE писали, що Україна розширює можливості у морській війні завдяки новим технологіям. Військово-морські сили оцінюють появу важкого підводного дрона SEA TRIDENT як ще один інструмент для виконання бойових завдань. Нові системи можуть вплинути на дії Росії у Чорному морі.