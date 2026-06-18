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Главная Одесса Угроза в Чёрном море: РФ пытается скопировать украинские дроны

Угроза в Чёрном море: РФ пытается скопировать украинские дроны

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 17:33
Украинские морские дроны изменили ситуацию в Чёрном море
Украинский морской дрон. Фото иллюстративное: Служба безопасности Украины

Война в Чёрном море продолжается, но ситуация там уже не такая, как в начале полномасштабного вторжения. Украина существенно ограничила активность российского флота, в частности благодаря применению морских беспилотников. Из-за постоянной угрозы ударов корабли РФ вынуждены покидать привычные базы и скрываться от атак. В то же время Россия пытается перенять украинский опыт и создавать собственные аналоги морских дронов.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Украинский успех на море

Украинские боевые и разведывательные беспилотники сегодня считаются одними из самых эффективных в мире. Особенно это касается морских дронов, которые стали важным инструментом борьбы против российского флота в Черном море. Именно благодаря этим разработкам Украина смогла нанести серьёзные потери кораблям РФ и изменить ситуацию в регионе. Российское командование теперь вынуждено постоянно учитывать риск новых ударов. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что украинские достижения в сфере морских беспилотников не имеют аналогов.

"Успехи Украины в разработке и применении морских боевых и разведывательных дронов сегодня не имеют аналогов и прецедентов. Фактически либо уничтоженный, либо запуганный и спрятанный Черноморский флот — это яркое подтверждение", — заявил Андрей Юсов.

Війна за Чорне море
Андрей Юсов о морских дронах. Фото: Новини.LIVЕ

Россия изучает украинские разработки

Успешное использование беспилотников привлекло внимание противника. По словам Юсова, российские военные внимательно изучают украинский опыт и пытаются воспроизвести наиболее эффективные решения. Это касается не только морских платформ, но и FPV-дронов, разведывательных систем и дальнобойных ударных беспилотников. Хотя долгое время такие попытки не приносили результата, со временем россияне начали добиваться определенного прогресса.

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"Россия пытается изучать украинский опыт, копировать и применять его. С морскими дронами у них очень долго ничего не получалось, однако постоянная практика и совершенствование позволяют им также добиваться определенных успехов в этом направлении", — отметил представитель ГУР.

Новая угроза для Украины

Появление российских морских дронов создает дополнительные риски для украинской стороны. Технологии, которые Украина успешно применяет против вражеской логистики и флота, могут использоваться и в ответ. Именно поэтому украинские военные и спецслужбы постоянно работают над новыми способами защиты от таких атак. Борьба на море все больше превращается в технологическое противостояние, где преимущество получает тот, кто быстрее совершенствует свои разработки.

"Для нас это также представляет собой определенную угрозу и потенциальную опасность. Меры принимаются, а борьба с морскими дронами агрессора — это задача, которая выполняется", — подытожил Юсов.

Как сообщали Новини.LIVE, вчера вечером в СМИ появились сообщения о якобы атаке морских дронов на Одессу. Эта информация быстро распространилась в сети. Однако впоследствии выяснилось, что ситуация в море отличалась от панических публикаций. Накануне военные проводили плановые мероприятия по подготовке к возможным угрозам со стороны врага. Ситуация находится под контролем.

Также Новини.LIVE писали, что Украина расширяет свои возможности в морской войне благодаря новым технологиям. Военно-морские силы оценивают появление тяжелого подводного дрона SEA TRIDENT как еще один инструмент для выполнения боевых задач. Новые системы могут повлиять на действия России в Черном море.

Одесса Черное море Андрей Юсов
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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