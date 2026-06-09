Базам РФ не місце біля Одещини: Юсов про ПМР та логістику

Танк стоїть на позиції. Фото: Новини.LIVE

Знищення російських логістичних маршрутів сьогодні є одним із пріоритетних завдань українських військових. Переваги такої тактики вже добре помітні на прикладі Криму: ворог не може повноцінно забезпечувати свої війська необхідними ресурсами й змушений витрачати додаткові сили та засоби. Ще одним важливим напрямком залишається невизнане Придністров'я, на території якого розміщені залишки російського військового контингенту. Ситуацію на цій ділянці кордону необхідно постійно контролювати.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE заявив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

База РФ поруч з Одещиною

Будь-яка російська військова база поблизу кордонів України є потенційним джерелом небезпеки. На території так званого Придністров'я, що межує з Одеською областю, сьогодні перебувають не лише російські військові, а й агентура ворога. Наразі можна спостерігати, як ці "миротворці" активно використовуються як інструмент дестабілізації ситуації не лише в Україні, а й у Молдові. Потік дезінформації не припиняється, а мешканців регіону намагаються залучати до лав окупаційної армії.

"Росія проводить рекрутингову кампанію із залучення найманців до лав окупаційної армії. І останні заяви російського диктатора щодо спрощеного набуття громадянства також спрямовані на це. Втім, Україна готова, а Сили безпеки й оборони опрацьовують різні сценарії. Розвідка володіє інформацією про будь-які переміщення та можливу підготовку. Крім того, є офіційні заяви військових адміністрацій про посилення охорони кордону та оборонних заходів. Тому сюрпризів тут не буде", — зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

Будівля уряду Придністров'я. Фото: Новини.LIVE

Логістичні маршрути

Логістика — це кровоносна система війни. Тому ворог намагатиметься розширювати свої можливості щодо постачання та забезпечення підрозділів зброєю, технікою й провізією. Водночас Збройні сили України від початку повномасштабного вторгнення системно протидіють цьому та завдають ударів по логістичних об'єктах противника. Представник ГУР наголошує, що вся військова логістика є законною ціллю для знищення.

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"Сили безпеки й оборони використовують увесь наявний арсенал для підриву логістичних спроможностей російських окупантів. Постійно шукають і впроваджують нові, більш ефективні методи та засоби ураження. Роль безпілотних систем і дронових атак зростає та є надзвичайно важливою. Водночас це не єдині інструменти, які використовують Сили безпеки й оборони для знищення ворожого потенціалу. Ця робота триватиме й надалі", — наголосив представник ГУР.

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE

Копіювання дронів

Ворог намагається переймати український досвід і копіювати вітчизняні розробки, які вже довели свою ефективність на полі бою. Сьогодні українські бойові та розвідувальні безпілотники є одними з найефективніших у світі. Підтвердженням цього є фактичний розгром Чорноморського флоту РФ, залишки якого російське командування змушене постійно переховувати, побоюючись остаточного знищення.

"Росія намагається вивчати український досвід, копіювати його та застосовувати на практиці. Із морськими дронами в них тривалий час нічого не виходило. Проте постійна практика та вдосконалення дозволяють досягати певних результатів і в цьому напрямку. Зрозуміло, що якщо ми використовуємо ці засоби проти ворожої логістики та флоту, то для нас вони також становлять загрозу. Відповідні заходи вживаються, а боротьба з морськими дронами агресора є одним із завдань, яке виконується", — підсумував Андрій Юсов.

Українські дрони на виставці. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні українські розробники не стоять на місці. Тому те, що ворог лише намагається вивчити та впровадити, часто вже встигає застаріти. Здатність бути на крок попереду залишається важливою перевагою на полі бою.

Раніше журналісти Новини.LIVE писали про можливі загрози з боку придністров'я та як їх оцінюють фахівці. Військові аналітики не бачать великих погроз з боку ПМР, але недооцінювати противника не варто. Ризики існують завжди.