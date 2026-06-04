Загроза для Одещини з Придністров'я залишається: актуальні ризики

Будівля Верховної Ради невизнаного Придністров'я. Фото: Новини.LIVE

Зараз дедалі частіше лунають розмови про можливу небезпеку з боку так званого Придністров'я для Одеського регіону. Росія не відмовляється від планів захоплення півдня України та створення сухопутного коридору до ПМР. Водночас ресурсів для реалізації таких намірів наразі немає. Чи становить псевдореспубліка реальну загрозу, чи вдасться відрізати Крим від постачання озброєння та чим Україна може відповісти на масовані атаки ворога?

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів член РНБО та секретар парламентського комітету з питань національної безпеки Роман Костенко.

Ризики з боку Придністров'я

Попри те, що військові аналітики не вбачають значної загрози з боку Придністров'я, недооцінювати противника не варто. Ризики існують завжди. Вони невеликі, але ігнорувати їх не можна. Тим більше, що поблизу українського кордону перебуває, хоч і нечисленний, російський військовий контингент.

"Якщо оцінювати з точки зору самостійних дій, то малоймовірно, що там можуть відбутися якісь активні дії. Якщо ж говорити про плани РФ, від яких вона не відмовилася і які пов'язані із захопленням півдня України — частини Херсонської, Миколаївської та Одеської областей, — то, звичайно, вони розглядають цей напрямок як додатковий ресурс, який може відтягнути українські сили та допомогти їм на півдні України", — наголошує член РНБО та секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко.

Роман Костенко член РНБО та секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки. Фото: Новини.LIVE

Тому ризики з боку так званої ПМР необхідно враховувати. Одне із завдань України — працювати з партнерами, щоб максимально ізолювати цю територію, не допустити ротації російських військових та поповнення їхнього особового складу. У перспективі йдеться про повну ліквідацію російської військової присутності на кордоні з Одеською областю.

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Атаки на РФ

Щодо ударів по території Росії, зокрема по Москві, варто розуміти, що російська столиця сьогодні є одним із найзахищеніших міст світу. Тому розраховувати на завдання там серйозної шкоди не варто. Натомість цей ресурс доцільніше спрямовувати на перспективніші цілі — нафтопереробну галузь або об'єкти, що забезпечують експортний потенціал країни-агресора.

"І тоді, повірте, Москва дуже швидко відчує наслідки в економічному плані. Водночас москвичам необхідно періодично нагадувати, що триває війна. Це важливий інформаційний та морально-психологічний вплив, який також є вагомим чинником сучасної війни", — переконаний член РНБО.

Знищене авто на ТОТ. Фото ілюстративне: Кримський вітер

Нині українські дрони вже суттєво ускладнюють логістику до окупованого Криму. Однак цей потенціал потрібно й надалі нарощувати, і така робота в Україні триває. Настане момент, коли Україна домінуватиме над своїми тимчасово окупованими територіями, а Росія не зможе вільно переміщати там війська та техніку, так само як зараз не може безпечно розміщувати свої кораблі в окупованому Криму.

Загроза для України

Якщо говорити про атаки на Україну, то Росія дедалі частіше застосовує тактику масованих комбінованих ударів із використанням дронів, крилатих і балістичних ракет. Коли одночасно запускається понад сотня ракет, це стає серйозним випробуванням для системи протиповітряної оборони. Найскладнішою ціллю залишаються балістичні ракети. Водночас саме Україна сьогодні має унікальний досвід боротьби з такими загрозами, хоча основні ресурси для цього є у США та ще кількох країн.

"Якщо говорити про кожну складову окремо, то майже 90% із 600 дронів, які були запущені по Україні, вдалося збити. Крилаті ракети ми також знищуємо на рівні близько 90%, а іноді й 100%. Усе залежить від їхньої кількості та умов застосування. Найбільша проблема — це, звичайно, балістичні ракети", — наголошує Роман Костенко.

Ракета Х-55 з додатковими баками. Фото: росЗМІ

Депутат підкреслює, що українські бійці вже збивають ракети навіть у тих умовах, де відповідно до тактико-технічних характеристик і процедур НАТО це вважається малоймовірним. Там, де за стандартами потрібно кілька ракет-перехоплювачів, українські військові нерідко обходяться однією.

"Чи може Росія щомісяця завдавати ударів сотнею або півтори сотні балістичних ракет? Можливо. Але робити це тривалий час вона не зможе. Багато залежить від того, чи буде здатна відновлювати свій потенціал. Якщо говорити про значні запаси балістичних ракет на складах, які дозволили б протягом кількох місяців здійснювати такі масовані удари, то ні. Дуже часто Росія застосовує ракети, які виготовляє практично в поточному режимі. Саме від цього й потрібно відштовхуватися", — переконаний секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки.

Ракета Х-22. Фото: росЗМІ

Єдине, чого сьогодні бракує Україні, — це ресурсів. Тому головним завданням залишається отримання від партнерів ракет PAC-3, які дозволять ефективніше захищатися від російських балістичних ракет. Водночас ключовим елементом стримування залишається можливість завдавати ударів по території Російської Федерації.

"Коли ми говоримо про партнерів, то насамперед маємо на увазі Сполучені Штати, адже саме там виробляють ракети PAC-3. Наші дипломати працюють у цьому напрямку. Безумовно, потрібно посилювати цю роботу, переконувати партнерів, демонструвати необхідність підтримки та залучати інших союзників до переговорів зі США", — підсумовує член РНБО та секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко.

Роман Костенко секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки. Фото: Новини.LIVE

Ситуація у цьому напрямку ускладнилася після початку бойових дій на Близькому Сході, адже країни регіону також потребують захисту власних об'єктів. У результаті доводиться використовувати резерви, які необхідно постійно поповнювати. Саме тому ракети для систем ППО залишаються одним із головних пріоритетів, поряд із розробкою українських аналогів.

Раніше Новини.LIVE вже писали, що в Криму завдяки українським військовим залишається все менше систем ППО. Незважаючи на спроби ворога залатати дірки, з кожним днем ​​знищеної техніки стає більше. У результаті росіяни не можуть швидко реагувати на атаки.

А так само, що демілітаризація Криму йде повним ходом. Стримувати Українські дрони від проникнення в глиб Росії ворогові стає дедалі важче. Атак буде на стратегічні підприємства РФ більше.