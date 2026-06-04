Угроза для Одесской области из Приднестровья остается: актуальные риски

Здание Верховного Совета непризнанного Приднестровья. Фото: Новини.LIVE

Сейчас все чаще звучат разговоры о возможной опасности со стороны так называемого Приднестровья для Одесского региона. Россия не отказывается от планов захвата юга Украины и создания сухопутного коридора в ПМР. В то же время ресурсов для реализации таких намерений пока нет. Представляет ли псевдореспублика реальную угрозу, удастся ли отрезать Крым от поставок вооружения и чем Украина может ответить на массированные атаки врага?

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал член СНБО и секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.

Риски со стороны Приднестровья

Несмотря на то, что военные аналитики не видят значительной угрозы со стороны Приднестровья, недооценивать противника не стоит. Риски существуют всегда. Они небольшие, но игнорировать их нельзя. Тем более, что вблизи украинской границы находится, хоть и немногочисленный, российский военный контингент.

"Если оценивать с точки зрения самостоятельных действий, то маловероятно, что там могут произойти какие-то активные действия. Если же говорить о планах РФ, от которых она не отказалась и которые связаны с захватом юга Украины — части Херсонской, Николаевской и Одесской областей, — то, конечно, они рассматривают это направление как дополнительный ресурс, который может оттянуть украинские силы и помочь им на юге Украины", — отмечает член СНБО и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

Роман Костенко член СНБО и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности. Фото: Новини.LIVE

Поэтому риски со стороны так называемой ПМР необходимо учитывать. Одна из задач Украины — работать с партнерами, чтобы максимально изолировать эту территорию, не допустить ротации российских военных и пополнения их личного состава. В перспективе речь идет о полной ликвидации российского военного присутствия на границе с Одесской областью.

Читайте также:

Атаки на РФ

Что касается ударов по территории России, в частности по Москве, следует понимать, что российская столица сегодня является одним из самых защищенных городов мира. Поэтому рассчитывать на нанесение там серьезного ущерба не стоит. Зато этот ресурс целесообразнее направлять на более перспективные цели — нефтеперерабатывающую отрасль или объекты, обеспечивающие экспортный потенциал страны-агрессора.

"И тогда, поверьте, Москва очень быстро почувствует последствия в экономическом плане. В то же время москвичам необходимо периодически напоминать, что идет война. Это важное информационное и морально-психологическое воздействие, которое также является весомым фактором современной войны", — убежден член СНБО.

Уничтоженное авто на ВОТ. Фото иллюстративное: Крымский ветер

Сейчас украинские дроны уже существенно усложняют логистику в оккупированный Крым. Однако этот потенциал нужно и дальше наращивать, и такая работа в Украине продолжается. Наступит момент, когда Украина будет доминировать над своими временно оккупированными территориями, а Россия не сможет свободно перемещать там войска и технику, так же как сейчас не может безопасно размещать свои корабли в оккупированном Крыму.

Угроза для Украины

Если говорить об атаках на Украину, то Россия все чаще применяет тактику массированных комбинированных ударов с использованием дронов, крылатых и баллистических ракет. Когда одновременно запускается более сотни ракет, это становится серьезным испытанием для системы противовоздушной обороны. Самой сложной целью остаются баллистические ракеты. В то же время именно Украина сегодня имеет уникальный опыт борьбы с такими угрозами, хотя основные ресурсы для этого есть у США и еще нескольких стран.

"Если говорить о каждой составляющей отдельно, то почти 90% из 600 дронов, которые были запущены по Украине, удалось сбить. Крылатые ракеты мы также уничтожаем на уровне около 90%, а иногда и 100%. Все зависит от их количества и условий применения. Самая большая проблема — это, конечно, баллистические ракеты", — отмечает Роман Костенко.

Ракета Х-55 с дополнительными баками. Фото: росСМИ

Депутат подчеркивает, что украинские бойцы уже сбивают ракеты даже в тех условиях, где в соответствии с тактико-техническими характеристиками и процедурами НАТО это считается маловероятным. Там, где по стандартам нужно несколько ракет-перехватчиков, украинские военные нередко обходятся одной.

"Может ли Россия ежемесячно наносить удары сотней или полутора сотнями баллистических ракет? Возможно. Но делать это длительное время она не сможет. Многое зависит от того, будет ли способна восстанавливать свой потенциал. Если говорить о значительных запасах баллистических ракет на складах, которые позволили бы в течение нескольких месяцев осуществлять такие массированные удары, то нет. Очень часто Россия применяет ракеты, которые производит практически в текущем режиме. Именно от этого и нужно отталкиваться", — убежден секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности.

Ракета Х-22. Фото: росСМИ

Единственное, чего сегодня не хватает Украине, — это ресурсов. Поэтому главной задачей остается получение от партнеров ракет PAC-3, которые позволят эффективнее защищаться от российских баллистических ракет. В то же время ключевым элементом сдерживания остается возможность наносить удары по территории Российской Федерации.

"Когда мы говорим о партнерах, то прежде всего имеем в виду Соединенные Штаты, ведь именно там производят ракеты PAC-3. Наши дипломаты работают в этом направлении. Безусловно, нужно усиливать эту работу, убеждать партнеров, демонстрировать необходимость поддержки и привлекать других союзников к переговорам с США", — заключает член СНБО и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

Роман Костенко секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности. Фото: Новини.LIVE

Ситуация в этом направлении осложнилась после начала боевых действий на Ближнем Востоке, ведь страны региона также нуждаются в защите собственных объектов. В результате приходится использовать резервы, которые необходимо постоянно пополнять. Именно поэтому ракеты для систем ПВО остаются одним из главных приоритетов, наряду с разработкой украинских аналогов.

Ранее Новости.LIVE уже писали, что в Крыму благодаря украинским военным остается все меньше систем ПВО. Несмотря на попытки врага залатать дыры, с каждым днем уничтоженной техники становится больше. В результате россияне не могут быстро реагировать на атаки.

А так же, что демилитаризация Крыма идет полным ходом. Сдерживать украинские дроны от проникновения в глубь России врагу становится все труднее. Атак будет на стратегические предприятия РФ больше.