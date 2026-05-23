Роздача паспортів РФ у Придністров’ї: реакція одеситів

Люди йдуть вулицею.

Спрощена видача російських паспортів у Придністров’ї знову загострила розмови про можливі провокації біля кордону з Одещиною. Жителі міста кажуть, що не вірять у новий фронт, але бачать у діях РФ спробу залякати людей.

На тлі попереджень про можливі провокації одесити розповіли журналістам Новини.LIVE, чи бояться загострення та як оцінюють ситуацію біля кордону.

Реакція одеситів на роздачу паспортів РФ

Частина містян вважає, що тема Придністров’я зараз більше використовується Росією як спосіб тримати в напрузі південні регіони України. Люди говорять, що Кремль намагається створити ще одну точку нестабільності, аби змусити українців нервувати та відволікати ресурси на новий напрямок.

Подружжя Анатолій та Анна кажуть, що за роки великої війни навчилися не реагувати на постійні погрози та інформаційний тиск. Люди зізнаються: навіть якщо ситуація загостриться, залишати Одесу не планують.

"Нам вже пізно ховатися. Ми не ховаємося і не віримо в це. Були б тут, ми нікуди не поїдемо зі своєї квартири", — кажуть одесити.

Одесит Анатолій під час опитування про можливі провокації з боку Придністров'я.

Одеситка Валентина Володимирівна каже, що серйозної загрози з боку Придністров’я не бачить. Ба більше, у можливість нового фронту не вірить.

"Наші не допустять. Наші хлопці там стоять, все буде добре. Придністровці тут живуть, працюють, квартири знімають. Все буде добре. Мій син теж на війні", — говорить жінка.

Деякі одесити все ж визнають: під час війни повністю виключати ризики не можна. Особливо з огляду на те, що Росія регулярно намагається використовувати будь-які нестабільні регіони для тиску як на Україну, так і на сусідні держави. Одеситка Світлана говорить, що побоювання є, однак вона не планує залишати місто навіть у разі загострення.

"Побоювання, звісно, є. Це все може бути. У нас йде війна. Але я б залишилася в Одесі", — каже жінка.

Схожу думку висловлює і Тетяна. Вона зізнається: за роки великої війни страх поступово притупився.

"Знаєте, вже стільки всього було, що вже нічого не боїшся. Як буде, так буде. Я залишатимуся в Одесі", — говорить одеситка.

Інші мешканці міста визнають, що повністю виключати ризики під час війни не можна. Водночас люди не бачать підстав для паніки прямо зараз і намагаються тверезо оцінювати ситуацію. Одеситка Олена говорить, що поки не бачить ознак реальної небезпеки, а тому не готова робити поспішні висновки.

"Поки немає якихось точних даних, що буде загроза. Не бачу причин для паніки", — каже одеситка Олена.

Схожої думки дотримується і Валерій. Чоловік каже, що зараз важко щось прогнозувати наперед, а діяти доведеться вже за обставинами.

"Все по ходу дійсно. Все в процесі", — говорить одесит.

Є й містяни, які намагаються взагалі не концентруватися на негативних сценаріях. Люди кажуть, що постійне очікування загрози лише виснажує психологічно. Одеситка Аля переконана, що зараз важливо не піддаватися паніці.

"Позитивний настрій. Не буде цього. Думки матеріальні — не треба про таке думати", — зазначає жінка.

Особливо болісно тему можливого нового загострення сприймають переселенці. Для багатьох із них Одеса вже стала другим домом після втрати житла через війну. Анна, яка переїхала до Одеси з Донеччини, каже, що вдруге тікати вже не готова.

"Побоювання є. Але я вже переселенка — я з Донецької області. Куди вже далі бігти? Будемо пристосовуватися", — говорить жінка.

Схожу думку висловлює і Наталія. Вона каже, що українці вже навчилися жити в умовах постійної небезпеки та сподіватися насамперед на власну армію.

"Ми завжди сподіваємося на краще. Не переїхала і вже не переїду", — говорить одеситка.

Реакція Молдови на паспорти РФ у Придністров'ї

Раніше президентка Молдови заявила, що Кишинів розраховує на мирне врегулювання конфлікту за допомогою ЄС та виведення армії РФ із окупованої території держави. За словами Маї Санду, дедалі більше жителів Придністров’я їдуть працювати на підконтрольну уряду Молдови територію та все менше покладаються на Росію.

Водночас вона підкреслила, що головною проблемою залишається саме військова присутність РФ у невизнаному регіоні. За її словами, влада країни не планує силового сценарію та продовжує наполягати виключно на мирному рішенні конфлікту.

Раніше Новини.LIVE писали, що військові та експерти нагадали, що РФ уже використовувала Придністров’я для диверсій і провокацій в Україні на початку повномасштабної війни.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ексдепутат парламенту Молдови та політолог Оазу Нантой заявив, що Росія роками масово видавала свої паспорти на лівому березі Дністра. Саме тому нинішній документ, на його думку, більше схожий на інформаційний та психологічний тиск.