Раздача паспортов РФ в Приднестровье: реакция одесситов

Упрощенная выдача российских паспортов в Приднестровье снова обострила разговоры о возможных провокациях у границы с Одесской областью. Жители города говорят, что не верят в новый фронт, но видят в действиях РФ попытку запугать людей.

На фоне предупреждений о возможных провокациях одесситы рассказали журналистам Новини.LIVE, боятся ли обострения и как оценивают ситуацию у границы.

Реакция одесситов на раздачу паспортов РФ

Часть горожан считает, что тема Приднестровья сейчас больше используется Россией как способ держать в напряжении южные регионы Украины. Люди говорят, что Кремль пытается создать еще одну точку нестабильности, чтобы заставить украинцев нервничать и отвлекать ресурсы на новое направление.

Супруги Анатолий и Анна говорят, что за годы большой войны научились не реагировать на постоянные угрозы и информационное давление. Люди признаются: даже если ситуация обострится, покидать Одессу не планируют.

"Нам уже поздно прятаться. Мы не прячемся и не верим в это. Были бы здесь, мы никуда не уедем из своей квартиры", — говорят одесситы.

Одесситка Валентина Владимировна говорит, что серьезной угрозы со стороны Приднестровья не видит. Более того, в возможность нового фронта не верит.

"Наши не допустят. Наши ребята там стоят, все будет хорошо. Приднестровцы здесь живут, работают, квартиры снимают. Все будет хорошо. Мой сын тоже на войне", — говорит женщина.

Некоторые одесситы все же признают: во время войны полностью исключать риски нельзя. Особенно учитывая то, что Россия регулярно пытается использовать любые нестабильные регионы для давления как на Украину, так и на соседние государства. Одесситка Светлана говорит, что опасения есть, однако она не планирует покидать город даже в случае обострения.

"Опасения, конечно, есть. Это все может быть. У нас идет война. Но я бы осталась в Одессе", — говорит женщина.

Похожее мнение высказывает и Татьяна. Она признается: за годы большой войны страх постепенно притупился.

"Знаете, уже столько всего было, что уже ничего не боишься. Как будет, так будет. Я буду оставаться в Одессе", — говорит одесситка.

Другие жители города признают, что полностью исключать риски во время войны нельзя. В то же время люди не видят оснований для паники прямо сейчас и стараются трезво оценивать ситуацию. Одесситка Елена говорит, что пока не видит признаков реальной опасности, а потому не готова делать поспешные выводы.

"Пока нет каких-то точных данных, что будет угроза. Не вижу причин для паники", — говорит одесситка Елена.

Похожего мнения придерживается и Валерий. Мужчина говорит, что сейчас трудно что-то прогнозировать наперед, а действовать придется уже по обстоятельствам.

"Все по ходу действительно. Все в процессе", — говорит одессит.

Есть горожане, которые стараются вообще не концентрироваться на негативных сценариях. Люди говорят, что постоянное ожидание угрозы только истощает психологически. Одесситка Аля убеждена, что сейчас важно не поддаваться панике.

"Позитивный настрой. Не будет этого. Мысли материальны — не надо о таком думать", — отмечает женщина.

Особенно болезненно тему возможного нового обострения воспринимают переселенцы. Для многих из них Одесса уже стала вторым домом после потери жилья из-за войны. Анна, которая переехала в Одессу из Донецкой области, говорит, что второй раз бежать уже не готова.

"Опасения есть. Но я уже переселенка — я из Донецкой области. Куда уже дальше бежать? Будем приспосабливаться", — говорит женщина.

Похожее мнение высказывает и Наталья. Она говорит, что украинцы уже научились жить в условиях постоянной опасности и надеяться прежде всего на собственную армию.

"Мы всегда надеемся на лучшее. Не переехала и уже не перееду", — говорит одесситка.

Реакция Молдовы на паспорта РФ в Приднестровье

Ранее президент Молдовы заявила, что Кишинев рассчитывает на мирное урегулирование конфликта с помощью ЕС и вывод армии РФ с оккупированной территории государства. По словам Майи Санду, все больше жителей Приднестровья едут работать на подконтрольную правительству Молдовы территорию и все меньше полагаются на Россию.

В то же время она подчеркнула, что главной проблемой остается именно военное присутствие РФ в непризнанном регионе. По ее словам, власти страны не планируют силового сценария и продолжают настаивать исключительно на мирном решении конфликта.

Ранее Новини.LIVE писали, что военные и эксперты напомнили, что РФ уже использовала Приднестровье для диверсий и провокаций в Украине в начале полномасштабной войны.

Также Новини.LIVE сообщали, что экс-депутат парламента Молдовы и политолог Оазу Нантой заявил, что Россия годами массово выдавала свои паспорта на левом берегу Днестра. Именно поэтому нынешний документ, по его мнению, больше похож на информационное и психологическое давление.