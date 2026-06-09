Базам РФ не место в Одесской области: Юсов о ПМР и логистике

Танк стоит на позиции. Фото: Новости.LIVE

Уничтожение российских логистических маршрутов сегодня является одной из приоритетных задач украинских военных. Преимущества такой тактики уже хорошо заметны на примере Крыма: враг не может полноценно обеспечивать свои войска необходимыми ресурсами и вынужден тратить дополнительные силы и средства. Еще одним важным направлением остается непризнанное Приднестровье, на территории которого размещены остатки российского военного контингента. Ситуацию на этом участке границы необходимо постоянно контролировать.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

База РФ рядом с Одесчиною

Любая российская военная база вблизи границ Украины является потенциальным источником опасности. На территории так называемого Приднестровья, граничащего с Одесской областью, сегодня находятся не только российские военные, но и агентура врага. Сейчас можно наблюдать, как эти «миротворцы» активно используются в качестве инструмента дестабилизации ситуации не только в Украине, но и в Молдове. Поток дезинформации не прекращается, а жителей региона пытаются привлечь в ряды оккупационной армии.

«Россия проводит рекрутинговую кампанию по привлечению наемников в ряды оккупационной армии. И последние заявления российского диктатора об упрощенном получении гражданства также направлены на это. Впрочем, Украина готова, а Силы безопасности и обороны прорабатывают различные сценарии. Разведка располагает информацией о любых перемещениях и возможной подготовке. Кроме того, есть официальные заявления военных администраций об усилении охраны границы и оборонительных мер. Поэтому сюрпризов здесь не будет», — отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

Здание правительства Приднестровья. Фото: Новини.LIVE

Логистические маршруты

Логистика — это кровеносная система войны. Поэтому враг будет пытаться расширять свои возможности по снабжению и обеспечению подразделений оружием, техникой и провизией. В то же время Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения системно противодействуют этому и наносят удары по логистическим объектам противника. Представитель ГУР подчеркивает, что вся военная логистика является законной целью для уничтожения.

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«Силы безопасности и обороны используют весь имеющийся арсенал для подрыва логистических возможностей российских оккупантов. Постоянно ищут и внедряют новые, более эффективные методы и средства поражения. Роль беспилотных систем и дроновых атак растет и является чрезвычайно важной. В то же время это не единственные инструменты, которые используют Силы безопасности и обороны для уничтожения вражеского потенциала. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем», — подчеркнул представитель ГУР.

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE

Копирование дронов

Враг пытается перенимать украинский опыт и копировать отечественные разработки, которые уже доказали свою эффективность на поле боя. Сегодня украинские боевые и разведывательные беспилотники являются одними из самых эффективных в мире. Подтверждением этому служит фактический разгром Черноморского флота РФ, остатки которого российское командование вынуждено постоянно скрывать, опасаясь окончательного уничтожения.

«Россия пытается изучать украинский опыт, копировать его и применять на практике. С морскими дронами у них долгое время ничего не получалось. Однако постоянная практика и совершенствование позволяют достигать определенных результатов и в этом направлении. Понятно, что если мы используем эти средства против вражеской логистики и флота, то для нас они также представляют угрозу. Принимаются соответствующие меры, а борьба с морскими дронами агрессора является одной из задач, которая выполняется», — подытожил Андрей Юсов.

Украинские дроны на выставке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня украинские разработчики не стоят на месте. Поэтому то, что враг только пытается изучить и внедрить, часто уже успевает устареть. Способность быть на шаг впереди остается важным преимуществом на поле боя.

Ранее журналисты Новини.LIVE писали о возможных угрозах со стороны Приднестровья и о том, как их оценивают специалисты. Военные аналитики не видят серьезных угроз со стороны ПМР, но недооценивать противника не стоит. Риски существуют всегда.