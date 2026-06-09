Базам РФ не место в Одесской области: Юсов о ПМР и логистике
Уничтожение российских логистических маршрутов сегодня является одной из приоритетных задач украинских военных. Преимущества такой тактики уже хорошо заметны на примере Крыма: враг не может полноценно обеспечивать свои войска необходимыми ресурсами и вынужден тратить дополнительные силы и средства. Еще одним важным направлением остается непризнанное Приднестровье, на территории которого размещены остатки российского военного контингента. Ситуацию на этом участке границы необходимо постоянно контролировать.
Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.
База РФ рядом с Одесчиною
Любая российская военная база вблизи границ Украины является потенциальным источником опасности. На территории так называемого Приднестровья, граничащего с Одесской областью, сегодня находятся не только российские военные, но и агентура врага. Сейчас можно наблюдать, как эти «миротворцы» активно используются в качестве инструмента дестабилизации ситуации не только в Украине, но и в Молдове. Поток дезинформации не прекращается, а жителей региона пытаются привлечь в ряды оккупационной армии.
«Россия проводит рекрутинговую кампанию по привлечению наемников в ряды оккупационной армии. И последние заявления российского диктатора об упрощенном получении гражданства также направлены на это. Впрочем, Украина готова, а Силы безопасности и обороны прорабатывают различные сценарии. Разведка располагает информацией о любых перемещениях и возможной подготовке. Кроме того, есть официальные заявления военных администраций об усилении охраны границы и оборонительных мер. Поэтому сюрпризов здесь не будет», — отметил представитель ГУР Андрей Юсов.
Логистические маршруты
Логистика — это кровеносная система войны. Поэтому враг будет пытаться расширять свои возможности по снабжению и обеспечению подразделений оружием, техникой и провизией. В то же время Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения системно противодействуют этому и наносят удары по логистическим объектам противника. Представитель ГУР подчеркивает, что вся военная логистика является законной целью для уничтожения.
«Силы безопасности и обороны используют весь имеющийся арсенал для подрыва логистических возможностей российских оккупантов. Постоянно ищут и внедряют новые, более эффективные методы и средства поражения. Роль беспилотных систем и дроновых атак растет и является чрезвычайно важной. В то же время это не единственные инструменты, которые используют Силы безопасности и обороны для уничтожения вражеского потенциала. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем», — подчеркнул представитель ГУР.
Копирование дронов
Враг пытается перенимать украинский опыт и копировать отечественные разработки, которые уже доказали свою эффективность на поле боя. Сегодня украинские боевые и разведывательные беспилотники являются одними из самых эффективных в мире. Подтверждением этому служит фактический разгром Черноморского флота РФ, остатки которого российское командование вынуждено постоянно скрывать, опасаясь окончательного уничтожения.
«Россия пытается изучать украинский опыт, копировать его и применять на практике. С морскими дронами у них долгое время ничего не получалось. Однако постоянная практика и совершенствование позволяют достигать определенных результатов и в этом направлении. Понятно, что если мы используем эти средства против вражеской логистики и флота, то для нас они также представляют угрозу. Принимаются соответствующие меры, а борьба с морскими дронами агрессора является одной из задач, которая выполняется», — подытожил Андрей Юсов.
Сегодня украинские разработчики не стоят на месте. Поэтому то, что враг только пытается изучить и внедрить, часто уже успевает устареть. Способность быть на шаг впереди остается важным преимуществом на поле боя.
Ранее журналисты Новини.LIVE писали о возможных угрозах со стороны Приднестровья и о том, как их оценивают специалисты. Военные аналитики не видят серьезных угроз со стороны ПМР, но недооценивать противника не стоит. Риски существуют всегда.
Кроме того, мы также писали, что Украина усиливает приднестровский участок границы в Одесской области. Наращиваются фортификации, системы наблюдения и многоуровневая система защиты на фоне постоянных рисков провокаций со стороны РФ.