Загроза окупації Одещини: плани РФ на Придністров’я

Пам'ятник Суворову у Тирасполі.

Росія не припиняє марити захопленням Одеси та півдня України, тому загроза з окупованого Придністров’я залишається постійною. Хоча розташований там російський контингент невеликий, його продовжують враховувати під час оцінки безпекової ситуації. Саме тому Україна стежить за розвитком подій та працювати над стримуванням ризиків.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів член РНБО та секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко.

Російський контингент

У Придністров’ї перебуває російський військовий контингент, який Україна враховує під час оцінки потенційних загроз. Його чисельність не є значною, тому можливості для самостійних дій залишаються обмеженими. Водночас повністю відкидати цей фактор не можна. Саме на це звернув увагу секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко.

"Там є контингент Російської Федерації, і ми маємо на нього зважати. Там більше тисячі військовослужбовців, це менше бригади", — зазначив Роман Костенко.

Роман Костенко про загрозу з Придністров'я.

Він зазначив, що також існують припущення щодо певного мобілізаційного потенціалу в Придністров’ї. Водночас, за його словами, Росія не може серйозно розраховувати на нього. Якщо ж оцінювати ситуацію з точки зору самостійних дій цього угруповання, то певна ймовірність активності все ж залишається. При цьому розвиток подій спрогнозувати складно.

"Якщо оцінювати з точки зору самостійних дій, то, ще раз кажу, маємо ймовірність якихось дій. Але, звичайно, ми не знаємо, як це відбувається", — додав член РНБО.

Плани Росії

Окремо Костенко звернув увагу на плани Росії щодо південних регіонів України. За його словами, якщо розглядати ситуацію саме через призму намірів Кремля, то Придністров’я може розглядатися як додатковий фактор впливу. Йдеться про плани, пов’язані із захопленням півдня України. Саме тому цей напрямок продовжують враховувати під час оцінки ризиків.

"Якщо оцінювати з точки зору планів Російської Федерації щодо захоплення півдня України, залишків Херсонської області, Миколаївської та Одеської, то, звичайно, вони розраховують, що це ще один підрозділ, який може відтягнути українські війська і доповнити їм тут, на півдні України", — зауважив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки.

За словами Костенка, Україна має працювати з партнерами, щоб максимально ізолювати цей російський контингент і не допустити його розвитку. Він також висловився за повне усунення цього військового підрозділу з території Придністров’я. На його думку, такий крок став би остаточним вирішенням проблеми.

"Ми повинні на нього зважати і, звичайно, працювати з партнерами, щоб його максимально ізолювати і не давати їм там розвиватися. Я за те, щоб взагалі ліквідувати цей підрозділ на території Придністров’я", — підсумував Роман Костенко.

Захист біля Придністров’я

Зазначимо, на Одещині посилюють охорону кордону поблизу невизнаного Придністров’я. У регіоні продовжують нарощувати оборонні можливості та зміцнювати прикордонну інфраструктуру. За словами представників Держприкордонслужби, ситуація на цій ділянці перебуває під постійним контролем, а всі необхідні заходи безпеки впроваджують з урахуванням наявних ризиків. Також на кордоні триває робота з інженерного облаштування та посилення спостереження за прикордонною територією.

Як повідомляли Новини.LIVE, з Придністров’я вивозять боєприпаси зі складів у Колбасні. Йдеться зокрема про стрілецьку зброю та авіаційні бомби. Частину вантажів нібито перевозили у бік Тирасполя. Є ймовірність, що їх можуть використати для мінування важливих об’єктів.

Також Новини.LIVE писали, що спрощена видача російських паспортів у Придністров’ї знову загострила розмови про можливі провокації біля кордону з Одещиною. Жителі міста кажуть, що не вірять у новий фронт, але бачать у діях РФ спробу залякати людей.