Угроза оккупации Одесской области: планы РФ на Приднестровье

Памятник Суворову в Тирасполе.

Россия не прекращает грезить захватом Одессы и юга Украины, поэтому угроза из оккупированного Приднестровья остается постоянной. Хотя расположенный там российский контингент небольшой, его продолжают учитывать при оценке ситуации с безопасностью. Именно поэтому Украина следит за развитием событий и работать над сдерживанием рисков.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал член СНБО и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

Российский контингент

В Приднестровье находится российский военный контингент, который Украина учитывает при оценке потенциальных угроз. Его численность не является значительной, поэтому возможности для самостоятельных действий остаются ограниченными. В то же время полностью отбрасывать этот фактор нельзя. Именно на это обратил внимание секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

"Там есть контингент Российской Федерации, и мы должны его учитывать. Там более тысячи военнослужащих, это меньше бригады", — отметил Роман Костенко.

Он отметил, что также существуют предположения относительно определенного мобилизационного потенциала в Приднестровье. В то же время, по его словам, Россия не может серьезно рассчитывать на него. Если же оценивать ситуацию с точки зрения самостоятельных действий этой группировки, то определенная вероятность активности все же остается. При этом развитие событий спрогнозировать сложно.

"Если оценивать с точки зрения самостоятельных действий, то, еще раз говорю, имеем вероятность каких-то действий. Но, конечно, мы не знаем, как это происходит", — добавил член СНБО.

Планы России

Отдельно Костенко обратил внимание на планы России относительно южных регионов Украины. По его словам, если рассматривать ситуацию именно через призму намерений Кремля, то Приднестровье может рассматриваться как дополнительный фактор влияния. Речь идет о планах, связанных с захватом юга Украины. Именно поэтому это направление продолжают учитывать при оценке рисков.

"Если оценивать с точки зрения планов Российской Федерации по захвату юга Украины, остатков Херсонской области, Николаевской и Одесской, то, конечно, они рассчитывают, что это еще одно подразделение, которое может оттянуть украинские войска и дополнить им здесь, на юге Украины", — отметил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности.

По словам Костенко, Украина должна работать с партнерами, чтобы максимально изолировать этот российский контингент и не допустить его развития. Он также высказался за полное устранение этого военного подразделения с территории Приднестровья. По его мнению, такой шаг стал бы окончательным решением проблемы.

"Мы должны с ним считаться и, конечно, работать с партнерами, чтобы его максимально изолировать и не давать им там развиваться. Я за то, чтобы вообще ликвидировать это подразделение на территории Приднестровья", — подытожил Роман Костенко.

Защита возле Приднестровья

Отметим, в Одесской области усиливают охрану границы вблизи непризнанного Приднестровья. В регионе продолжают наращивать оборонительные возможности и укреплять пограничную инфраструктуру. По словам представителей Госпогранслужбы, ситуация на этом участке находится под постоянным контролем, а все необходимые меры безопасности внедряют с учетом имеющихся рисков. Также на границе продолжается работа по инженерному обустройству и усилению наблюдения за пограничной территорией.

Как сообщали Новини.LIVE, из Приднестровья вывозят боеприпасы со складов в Колбасне. Речь идет в частности о стрелковом оружии и авиационных бомбах. Часть грузов якобы перевозили в сторону Тирасполя. Есть вероятность, что их могут использовать для минирования важных объектов.

Также Новини.LIVE писали, что упрощенная выдача российских паспортов в Приднестровье снова обострила разговоры о возможных провокациях у границы с Одесской областью. Жители города говорят, что не верят в новый фронт, но видят в действиях РФ попытку запугать людей.