База РФ у Придністров’ї: фактор ризику для Одещини

Пам'ятник Суворову у Придністров’ї. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Російська військова присутність поблизу Одеської області продовжує залишатися одним із факторів ризику для безпеки регіону. Загрозу становлять не лише військові об’єкти, а й інформаційний вплив, спроби вербування людей та діяльність агентурних мереж. Ситуація біля кордону перебуває під постійним контролем українських сил безпеки. Водночас на південному напрямку триває посилення оборонних заходів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

Загроза з Придністров’я

Невизнане Придністров’я, яке межує з Одеською областю, залишається територією, де зберігається російська військова присутність. Через близькість до українського кордону будь-які процеси в цьому регіоні викликають підвищену увагу з боку українських сил безпеки. Йдеться не лише про військовий компонент, а й про інші інструменти впливу, які можуть використовуватися для дестабілізації ситуації. Саме тому цей напрямок вважається одним із потенційно небезпечних для півдня України.

"Будь-яка російська військова база поруч з кордонами України є потенційним джерелом небезпеки. Коли ми говоримо про невизнану територію ПМР, то йдеться про територію, де перебуває російська військова база. Там також працює російська агентура", — сказав представник ГУР Андрій Юсов.

Андрій Юсов про загрозу з Придністров'я. Фото: Новини.LIVE

Вплив Кремля

Окрім військової присутності, Росія продовжує використовувати Придністров’я для поширення свого впливу в регіоні. Одним із головних інструментів залишаються інформаційні кампанії, спрямовані на поширення дезінформації. Також фіксуються спроби залучення людей до лав російської окупаційної армії. Такі процеси тривають не перший рік і залишаються частиною гібридної війни проти України та сусідніх держав.

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"Ця агентура активно використовується як фактор поширення нестабільності проти України, а також проти наших сусідів. Це спостерігається протягом усього періоду повномасштабного вторгнення. Не припиняються й кампанії з дезінформації", — зазначив Юсов.

Готовність України

Українські військові та спецслужби продовжують відстежувати ситуацію на кордоні та в прилеглих регіонах. За словами представників влади, триває посилення оборонних заходів і контроль за можливими загрозами. Також відомо про моніторинг переміщень та інших дій, які можуть становити ризик для безпеки країни. Це дозволяє своєчасно реагувати на будь-які зміни обстановки.

"Росія працює над набором і рекрутингом найманців до лав окупаційної армії. Україна готова, а Сили безпеки і оборони готуються до різних сценаріїв розвитку подій. Тому сюрпризів тут не буде", — підкреслив Андрій Юсов.

Зброя зі складів

Зазначимо, раніше у Придністров’ї зафіксували переміщення зброї та боєприпасів зі складів у селі Колбасна, які перебувають під контролем російських військових. За інформацією молдовських джерел, звідти нібито вивозять стрілецьку зброю та авіаційні бомби, частину яких могли перевезти у напрямку Тирасполя.

Активісти припускають, що ці боєприпаси можуть використати для провокацій або мінування важливих об’єктів інфраструктури. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, а ситуація навколо складів залишається предметом уваги українських та молдовських служб безпеки.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія не припиняє марити захопленням Одеси та півдня України, тому загроза з окупованого Придністров’я залишається постійною. Хоча розташований там російський контингент невеликий, його продовжують враховувати під час оцінки безпекової ситуації. Саме тому Україна стежить за розвитком подій та працювати над стримуванням ризиків.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська в окупованому Придністров’ї залишаються загрозою для безпеки Молдови та всього регіону. Кишинів розраховує на мирне врегулювання конфлікту за допомогою ЄС та виведення армії РФ із території держави.