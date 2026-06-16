База РФ в Приднестровье: фактор риска для Одесчины

Памятник Суворову в Приднестровье. Иллюстративное фото: скриншот из Google Maps

Российское военное присутствие вблизи Одесской области по-прежнему остается одним из факторов риска для безопасности региона. Угрозу представляют не только военные объекты, но и информационное воздействие, попытки вербовки людей и деятельность агентурных сетей. Ситуация у границы находится под постоянным контролем украинских сил безопасности. В то же время на южном направлении продолжается усиление оборонительных мер.

Об этом в эксклюзивном интервью Новости.LIVE рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

Угроза со стороны Приднестровья

Непризнанное Приднестровье, граничащее с Одесской областью, остается территорией, где сохраняется российское военное присутствие. Из-за близости к украинской границе любые процессы в этом регионе вызывают повышенное внимание со стороны украинских сил безопасности. Речь идет не только о военном компоненте, но и о других инструментах влияния, которые могут использоваться для дестабилизации ситуации. Именно поэтому это направление считается одним из потенциально опасных для юга Украины.

"Любая российская военная база рядом с границами Украины является потенциальным источником опасности. Когда мы говорим о непризнанной территории ПМР, речь идет о территории, где находится российская военная база. Там также работает российская агентура", — сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Андрей Юсов об угрозе со стороны Приднестровья. Фото: Новини.LIVE

Влияние Кремля

Помимо военного присутствия, Россия продолжает использовать Приднестровье для распространения своего влияния в регионе. Одним из главных инструментов остаются информационные кампании, направленные на распространение дезинформации. Также фиксируются попытки привлечения людей в ряды российской оккупационной армии. Такие процессы продолжаются не первый год и остаются частью гибридной войны против Украины и соседних государств.

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"Эта агентура активно используется как фактор распространения нестабильности против Украины, а также против наших соседей. Это наблюдается на протяжении всего периода полномасштабного вторжения. Не прекращаются и кампании по дезинформации", — отметил Юсов.

Готовность Украины

Украинские военные и спецслужбы продолжают отслеживать ситуацию на границе и в прилегающих регионах. По словам представителей власти, продолжается усиление оборонительных мер и контроль за возможными угрозами. Также известно о мониторинге передвижений и других действий, которые могут представлять риск для безопасности страны. Это позволяет своевременно реагировать на любые изменения обстановки.

"Россия занимается набором и вербовкой наемников в ряды оккупационной армии. Украина готова, а Силы безопасности и обороны готовятся к различным сценариям развития событий. Поэтому сюрпризов здесь не будет", — подчеркнул Андрей Юсов.

Оружие со складов

Отметим, ранее в Приднестровье зафиксировали перемещение оружия и боеприпасов со складов в селе Колбасна, которые находятся под контролем российских военных. По информации молдавских источников, оттуда якобы вывозят стрелковое оружие и авиационные бомбы, часть которых, возможно, перевезли в направлении Тирасполя.

Активисты предполагают, что эти боеприпасы могут использовать для провокаций или минирования важных объектов инфраструктуры. В то же время официального подтверждения этой информации пока нет, а ситуация вокруг складов остается предметом внимания украинских и молдавских служб безопасности.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия не перестает мечтать о захвате Одессы и юга Украины, поэтому угроза со стороны оккупированного Приднестровья остается постоянной. Хотя расположенный там российский контингент невелик, его продолжают учитывать при оценке ситуации с безопасностью. Именно поэтому Украина следит за развитием событий и работает над сдерживанием рисков.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска в оккупированном Приднестровье остаются угрозой для безопасности Молдовы и всего региона. Кишинев рассчитывает на мирное урегулирование конфликта при содействии ЕС и вывод армии РФ с территории государства.