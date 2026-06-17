Новий український підводний дрон посилює тиск на флот РФ

Новий підводний дрон. Фото: Мілітарний

Україна розширює можливості у морській війні завдяки новим технологіям. Військово-морські сили оцінюють появу важкого підводного дрона SEA TRIDENT як ще один інструмент для виконання бойових завдань. Нові системи можуть вплинути на дії Росії у Чорному морі.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Нові можливості

Україна розробила важкий підводний дрон SEA TRIDENT, який може нести до однієї тонни вибухівки. Апарат призначений для автономних морських операцій із низьким рівнем помітності. Його максимальна швидкість становить 18,5 км/год, а робоча глибина занурення — до 60 метрів. Дмитро Плетенчук зазначив, що поява нового дрона не означає наявність універсального рішення для всіх завдань. За його словами, сучасна війна потребує різних інструментів, які можна поєднувати між собою. Нові системи дають більше можливостей для планування операцій та змушують противника враховувати додаткові фактори.

"Чим більше ви маєте таких інструментів, тим більше у вас є комбінацій. Тобто ви можете їх складати, виконувати різні задачі у різному вигляді", — сказав речник ВМС.

Він додав, що використовувати подібні системи можуть не лише військово-морські сили, а й інші підрозділи Сил оборони. На його думку, кожен новий засіб посилює загальні можливості української сторони.

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Поява нових підводних дронів може впливати на поведінку Росії у Чорному морі. Водночас у ВМС наголошують, що оцінити реальний потенціал SEA TRIDENT можна буде лише після практичного застосування системи. Плетенчук пояснив, що наразі немає повної інформації про всі можливості нового апарата. За його словами, військові мають побачити його роботу в реальних умовах і лише після цього робити остаточні висновки.

"Ми маємо побачити його в дії й уже від цього відштовхуватися у плануванні його застосування. Тому поки що про такі речі говорити досить складно", — зазначив він.

Ситуація з мостом

Україна продовжує нищити логістику російських військ на півдні. Удари по Чонгарському мосту можуть зміни роботу маршрутів Росії. За словами речнике ВМС, повне перерізання сполучення Криму з іншими окупованими територіями стало б помітною подією. Він зазначив, що російська сторона у такому випадку активно реагувала б інформаційно. Плетенчук додав, що приховати серйозні проблеми з логістикою було б складно.

"Я впевнений, що в той момент, коли сполучення Криму з материковою частиною України буде повністю перерізано, росіяни піднімуть великий шум в інформаційному просторі. Вони одразу почнуть говорити про гуманітарну ситуацію та звинувачувати Україну", — сказав він.

Також речник додав, що будівництво понтонних переправ складно залишити непоміченим. Такі об’єкти потребують значних ресурсів і швидко привертають увагу.

Переміщення флоту

Окремо Плетенчук розповів про можливе перебазування командування Чорноморського флоту Росії із Севастополя до Новоросійська. Він зазначив, що офіційно підтвердити цю інформацію поки неможливо. За його словами, російський флот уже тривалий час фактично не використовує Крим як безпечне місце для базування. Тому можливі зміни у розташуванні командування мають певну логіку.

"Я не готовий підтвердити цю інформацію, але і скасовувати її теж не буду. Уже два роки фактично російський флот не перебуває в українському Криму", — заявив речник ВМС.

Він додав, що наближення органів управління до власних сил може впливати на швидкість прийняття рішень.

Приховані штаби

Речник ВМС пояснив, що Росія намагатиметься приховувати місця розташування своїх штабів та органів військового управління. Однак такі зміни не завжди вдається повністю приховати. За його словами, з часом можуть з’являтися ознаки, які дозволять підтвердити подібні переміщення.

"Вони в будь-якому разі будуть це приховувати, тому що місце знаходження штабів і органів військового управління завжди приховується. Але такі маркери завжди десь спливають", — пояснив Плетенчук.

Морські маршрути

Плетенчук зазначив, що цивільна навігація РФ у Чорному морі триває, але судна, які працюють із порушеннями, можуть мати проблеми. За його словами, українські військові не перешкоджають законному цивільному судноплавству. Водночас контроль за переміщеннями суден залишається важливим завданням.

"Військово-морські сили Збройних сил України в жодному разі не впливають на цивільне судноплавство, особливо якщо воно відбувається з дотриманням усіх вимог міжнародного морського права", — наголосив він.

Він додав, що великі морські об’єкти легше відстежувати, ніж менші цілі.

Ресурси окупантів

Речник ВМС повідомив, що Росія вивозить із тимчасово окупованих територій різні ресурси. Серед них — вугілля, зерно та метал із південних регіонів України. Відстеження таких перевезень можливе завдяки особливостям морської логістики.

"Судно — це доволі великий об’єкт. У певній мірі їх легше відслідковувати, ніж інші подібні об’єкти", — сказав Плетенчук.

За його словами, в Азовському морі через невелику глибину не так багато маршрутів, тому частину переміщень можна встановити під час руху.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія продовжує нарощувати виробництво ракет і регулярно використовує нові боєприпаси для ударів по Україні. За даними української розвідки, щомісяця ворог випускає понад сотню балістичних та гіперзвукових снарядів. Аналіз уламків збитих цілей показує, що значна частина з них була виготовлена вже у 2026 році. Це свідчить про те, що вони не затримуються на складах і майже одразу потрапляють до арсеналу російської армії.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 7 червня росіяни масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ударів поранення дістав чоловік, пошкоджено житлові будинки, газопровід, храм і вантажівки. Крім того, напередодні РФ завдала ударів по двох цивільних пошуково-рятувальних суднах у Чорному морі.