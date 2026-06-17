Новый украинский подводный дрон усиливает давление на флот РФ

Новый подводный дрон. Фото: «Милитарный»

Украина расширяет свои возможности в морской войне благодаря новым технологиям. Военно-морские силы рассматривают появление тяжелого подводного дрона SEA TRIDENT как еще один инструмент для выполнения боевых задач. Новые системы могут повлиять на действия России в Черном море.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новости.LIVE.

Новые возможности

Украина разработала тяжелый подводный дрон SEA TRIDENT, который может нести до одной тонны взрывчатки. Аппарат предназначен для автономных морских операций с низким уровнем заметности. Его максимальная скорость составляет 18,5 км/ч, а рабочая глубина погружения — до 60 метров. Дмитрий Плетенчук отметил, что появление нового дрона не означает наличие универсального решения для всех задач. По его словам, современная война требует различных инструментов, которые можно сочетать между собой. Новые системы дают больше возможностей для планирования операций и заставляют противника учитывать дополнительные факторы.

"Чем больше у вас таких инструментов, тем больше у вас комбинаций. То есть вы можете их комбинировать, выполнять различные задачи в разном виде", — сказал представитель ВМС.

Он добавил, что использовать подобные системы могут не только военно-морские силы, но и другие подразделения Сил обороны. По его мнению, каждое новое средство усиливает общие возможности украинской стороны.

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Новое давление

Появление новых подводных дронов может повлиять на поведение России в Черном море. В то же время в ВМС отмечают, что оценить реальный потенциал SEA TRIDENT можно будет только после практического применения системы. Плетенчук пояснил, что пока нет полной информации обо всех возможностях нового аппарата. По его словам, военные должны увидеть его работу в реальных условиях и только после этого делать окончательные выводы.

"Мы должны увидеть его в действии и уже от этого отталкиваться при планировании его применения. Поэтому пока о таких вещах говорить довольно сложно", — отметил он.

Ситуация с мостом

Украина продолжает наносить удары по логистике российских войск на юге. Удары по Чонгарскому мосту могут изменить маршруты России. По словам представителя ВМС, полное перерезание связи Крыма с другими оккупированными территориями стало бы заметным событием. Он отметил, что российская сторона в таком случае активно отреагировала бы в информационном поле. Плетенчук добавил, что скрыть серьезные проблемы с логистикой было бы сложно.

"Я уверен, что в тот момент, когда связь Крыма с материковой частью Украины будет полностью перерезана, россияне поднимут большой шум в информационном пространстве. Они сразу начнут говорить о гуманитарной ситуации и обвинять Украину", — сказал он.

Также пресс-секретарь добавил, что строительство понтонных переправ сложно оставить незамеченным. Такие объекты требуют значительных ресурсов и быстро привлекают внимание.

Перемещение флота

Отдельно Плетенчук рассказал о возможной перебазировке командования Черноморского флота России из Севастополя в Новороссийск. Он отметил, что официально подтвердить эту информацию пока невозможно. По его словам, российский флот уже длительное время фактически не использует Крым в качестве безопасного места для базирования. Поэтому возможные изменения в расположении командования имеют определенную логику.

"Я не готов подтвердить эту информацию, но и опровергать её тоже не буду. Уже два года российский флот фактически не находится в украинском Крыму", — заявил представитель ВМС.

Он добавил, что приближение органов управления к собственным силам может повлиять на скорость принятия решений.

Скрытые штабы

Представитель ВМС пояснил, что Россия будет пытаться скрывать места расположения своих штабов и органов военного управления. Однако такие изменения не всегда удается полностью скрыть. По его словам, со временем могут появляться признаки, которые позволят подтвердить подобные перемещения.

"Они в любом случае будут это скрывать, потому что местонахождение штабов и органов военного управления всегда скрывается. Но такие признаки всегда где-то всплывают", — пояснил Плетенчук.

Морские маршруты

Плетенчук отметил, что гражданская навигация РФ в Черном море продолжается, но у судов, работающих с нарушениями, могут возникнуть проблемы. По его словам, украинские военные не препятствуют законному гражданскому судоходству. В то же время контроль за передвижениями судов остается важной задачей.

"Военно-морские силы Вооруженных сил Украины ни в коем случае не влияют на гражданское судоходство, особенно если оно осуществляется с соблюдением всех требований международного морского права", — подчеркнул он.

Он добавил, что крупные морские объекты отслеживать легче, чем более мелкие цели.

Ресурсы оккупантов

Представитель ВМС сообщил, что Россия вывозит с временно оккупированных территорий различные ресурсы. Среди них — уголь, зерно и металл из южных регионов Украины. Отслеживание таких перевозок возможно благодаря особенностям морской логистики.

"Судно — это довольно крупный объект. В определенной степени их легче отслеживать, чем другие подобные объекты", — сказал Плетенчук.

По его словам, в Азовском море из-за небольшой глубины не так много маршрутов, поэтому часть перемещений можно установить во время движения.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает наращивать производство ракет и регулярно использует новые боеприпасы для ударов по Украине. По данным украинской разведки, ежемесячно враг выпускает более сотни баллистических и гиперзвуковых снарядов. Анализ обломков сбитых целей показывает, что значительная часть из них была изготовлена уже в 2026 году. Это свидетельствует о том, что они не задерживаются на складах и почти сразу попадают в арсенал российской армии.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 7 июня россияне массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате ударов ранения получил мужчина, повреждены жилые дома, газопровод, храм и грузовики. Кроме того, накануне РФ нанесла удары по двум гражданским поисково-спасательным судам в Чёрном море.