Росія посилює охорону Кримського мосту: успішні атаки ЗСУ

Кримський міст. Фото ілюстративне: росЗМІ

Кримський міст і прилегла акваторія залишаються одними з найважливіших об'єктів для російських сил на окупованому півострові. Для їхньої охорони РФ залучає кораблі та постійні патрулі, однак ситуація в районі залишається напруженою. Українські військові уважно стежать за тим, що відбувається біля мосту та в морі. Водночас росіянам доводиться шукати нові способи контролю над акваторією після втрат своїх плавзасобів.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Ситуація на мосту

Кримський міст залишається одним із найбільш контрольованих об'єктів на окупованому півострові. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, українська сторона має достатньо інформації про те, що там відбувається, попри всі спроби росіян посилити безпеку. Він зазначив, що міст постійно перебуває в центрі уваги через значний потік людей та транспорту. Особливо це помітно в туристичний сезон, коли на під'їздах утворюються довгі затори.

"Сезон — це завжди затори багатокілометрові, сотні машин. Перекриття в разі повітряної тривоги — це стала практика не перший рік", — розповів Плетенчук.

За його словами, українська сторона має чітке уявлення про поточну обстановку на об'єкті та зміни, які там відбуваються.

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Пошкоджений корабель

Сили безпілотних систем уразили патрульний корабель проєкту "Свєтляк", який використовувала берегова охорона ФСБ РФ. Остаточні висновки щодо його стану ще потребують підтвердження, однак сама одиниця мала важливе значення для росіян. Корабель залучали до охорони акваторії навколо Кримського мосту та патрулювання морської зони. Речник ВМС наголосив, що ця територія давно перебуває в полі зору українських сил, а російські плавзасоби вже неодноразово ставали цілями ударів.

"Це більше, ніж звичайні катери. І в разі його втрати вони будуть вимушені шукати якісь інші засоби для патрулювання", — зазначив Плетенчук.

Він додав, що для російської сторони будь-який корабель, який виконує завдання з охорони акваторії, має важливе значення, особливо поблизу стратегічних об'єктів.

Небезпечне патрулювання

Патрулювання морських районів залишається складною та ризикованою роботою. Особливо це стосується протидії морським безпілотникам, які можуть становити серйозну загрозу навіть після виявлення. Плетенчук звернув увагу, що сам факт виявлення надводного дрона не гарантує успішного захисту від атаки. Багато залежить від підготовки екіпажу, швидкості реагування та конкретних обставин.

"Це огляд, це викриття надводної обстановки. Звісно, це непроста робота, ми так само виходимо, патрулюємо", — пояснив він.

Речник наголосив, що саме така служба дозволяє контролювати ситуацію в морі та забезпечувати безпеку судноплавства. Водночас російські сили не можуть повністю відмовитися від патрулювання, оскільки ризики для них залишаються високими.

Нічна атака

Минулої ночі російські війська знову застосували значну кількість ударних безпілотників із морського напрямку. Подібні атаки вже стали регулярними, однак українська протиповітряна оборона продовжує демонструвати високу ефективність. За словами Плетенчука, Військово-морські сили також брали участь у відбитті повітряного нападу та знищенні ворожих цілей.

"Можна сказати, що якихось результатів вони сьогодні не досягнули чергове", — підкреслив речник ВМС.

Він також повідомив, що станом на ранок російські війська не утримували ракетоносіїв у Чорному та Азовському морях. Водночас авіація противника продовжує діяти, а в районі російських військових аеродромів періодично лунають вибухи.

Як повідомляли Новини.LIVE, на тимчасово окупованому Кримському півострові виникли проблеми з пальним. Бензин продають за талонами, а в одні руки відпускають не більше 20 літрів. Такі обмеження пов'язують із труднощами в логістиці після ударів по об'єктах окупантів. Ця ситуація може стати одним із чинників тиску на Росію та її присутність у Криму.

Також Новини.LIVE писали, що українські дрони дедалі активніше б'ють по логістиці російської армії на окупованих територіях. Під ударом опинився один із ключових маршрутів, яким ворог перекидає техніку, пальне та боєприпаси між Кримом і Донбасом. У РНБО вважають, що такі операції можуть суттєво обмежити можливості окупантів. Водночас українські розвідники вже демонструють результати своєї роботи на цьому напрямку.