Россия усиливает охрану Крымского моста: успешные атаки ВСУ

Крымский мост. Фото иллюстративное: росСМИ

Крымский мост и прилегающая акватория остаются одними из важнейших объектов для российских сил на оккупированном полуострове. Для их охраны РФ привлекает корабли и постоянные патрули, однако ситуация в районе остается напряженной. Украинские военные внимательно следят за тем, что происходит возле моста и в море. В то же время россиянам приходится искать новые способы контроля над акваторией после потерь своих плавсредств.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Ситуация на мосту

Крымский мост остается одним из самых контролируемых объектов на оккупированном полуострове. По словам представителя ВМС Дмитрия Плетенчука, украинская сторона имеет достаточно информации о том, что там происходит, несмотря на все попытки россиян усилить безопасность. Он отметил, что мост постоянно находится в центре внимания из-за значительного потока людей и транспорта. Особенно это заметно в туристический сезон, когда на подъездах образуются длинные пробки.

"Сезон - это всегда пробки многокилометровые, сотни машин. Перекрытие в случае воздушной тревоги — это стала практика не первый год", — рассказал Плетенчук.

По его словам, украинская сторона имеет четкое представление о текущей обстановке на объекте и изменениях, которые там происходят.

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Поврежденный корабль

Силы беспилотных систем поразили патрульный корабль проекта "Светляк", который использовала береговая охрана ФСБ РФ. Окончательные выводы относительно его состояния еще нуждаются в подтверждении, однако сама единица имела важное значение для россиян. Корабль привлекали к охране акватории вокруг Крымского моста и патрулированию морской зоны. Представитель ВМС отметил, что эта территория давно находится в поле зрения украинских сил, а российские плавсредства уже неоднократно становились целями ударов.

"Это больше, чем обычные катера. И в случае его потери они будут вынуждены искать какие-то другие средства для патрулирования", — отметил Плетенчук.

Он добавил, что для российской стороны любой корабль, который выполняет задачи по охране акватории, имеет важное значение, особенно вблизи стратегических объектов.

Опасное патрулирование

Патрулирование морских районов остается сложной и рискованной работой. Особенно это касается противодействия морским беспилотникам, которые могут представлять серьезную угрозу даже после обнаружения. Плетенчук обратил внимание, что сам факт обнаружения надводного дрона не гарантирует успешной защиты от атаки. Многое зависит от подготовки экипажа, скорости реагирования и конкретных обстоятельств.

"Это осмотр, это разоблачение надводной обстановки. Конечно, это непростая работа, мы так же выходим, патрулируем", — пояснил он.

Спикер подчеркнул, что именно такая служба позволяет контролировать ситуацию в море и обеспечивать безопасность судоходства. В то же время российские силы не могут полностью отказаться от патрулирования, поскольку риски для них остаются высокими.

Ночная атака

Прошлой ночью российские войска снова применили значительное количество ударных беспилотников с морского направления. Подобные атаки уже стали регулярными, однако украинская противовоздушная оборона продолжает демонстрировать высокую эффективность. По словам Плетенчука, Военно-морские силы также участвовали в отражении воздушного нападения и уничтожении вражеских целей.

"Можно сказать, что каких-то результатов они сегодня не достигли очередное", — подчеркнул спикер ВМС.

Он также сообщил, что по состоянию на утро российские войска не удерживали ракетоносителей в Черном и Азовском морях. В то же время авиация противника продолжает действовать, а в районе российских военных аэродромов периодически раздаются взрывы.

Как сообщали Новини.LIVE, на временно оккупированном Крымском полуострове возникли проблемы с топливом. Бензин продают по талонам, а в одни руки отпускают не более 20 литров. Такие ограничения связывают с трудностями в логистике после ударов по объектам оккупантов. Эта ситуация может стать одним из факторов давления на Россию и ее присутствие в Крыму.

Также Новини.LIVE писали, что украинские дроны все активнее бьют по логистике российской армии на оккупированных территориях. Под ударом оказался один из ключевых маршрутов, по которому враг перебрасывает технику, топливо и боеприпасы между Крымом и Донбассом. В СНБО считают, что такие операции могут существенно ограничить возможности оккупантов. В то же время украинские разведчики уже демонстрируют результаты своей работы на этом направлении.