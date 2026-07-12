Морські дрони України змусили Росію змінити тактику

Морські дрони. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українські морські дрони не лише змінили ситуацію в Чорному морі, а й змусили Росію переглянути підхід до розвитку безпілотних технологій. Попри великі ресурси та потужний військово-промисловий комплекс, країна-агресор досі не змогла повністю наздогнати Україну в цьому напрямку. Водночас росіяни активно розвивають власні розробки та намагаються скоротити відставання.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Українська перевага

На думку речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, головною перевагою України стало не лише створення нових технологій, а й підхід до їхнього розвитку. Він зазначив, що багато успішних рішень народжувалися завдяки ініціативі військових, інженерів і волонтерів, тоді як у Росії всі процеси залишаються жорстко централізованими. Саме це, за його словами, допомогло Україні швидко масштабувати виробництво безпілотників.

"Вони не мають того, чого маємо ми. Ініціативу, мотивацію, бажання. У нас досить часто ці процеси відбуваються в більш демократичний спосіб, адже ініціатива йде знизу", — сказав Дмитро Плетенчук.

Морська революція

Речник ВМС звернув увагу, що успіх України у створенні морських дронів визнають навіть у Росії. За його словами, українські розробки починалися з невеликих команд, однак згодом перетворилися на масштабний напрямок, який суттєво вплинув на перебіг війни в Чорному морі.

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"Навіть російські Z-блогери розуміють, що в якийсь момент Україна з гаражів із дронами вийшла на інший рівень. Ми змогли масштабувати це завдяки не лише державі, а й безпосередньо українцям", — розповів він.

Російська відповідь

Плетенчук зазначив, що після успіхів України Росія почала активно вкладати ресурси у розвиток власних безпілотників. Водночас значна частина цього напрямку, за його словами, базується не на власних розробках, а на технологіях союзників. Він також наголосив, що росіяни змогли адаптувати ударні дрони до різних бойових завдань.

"Це не їхні досягнення, це їхні союзники — Іран, давайте називати речі своїми іменами. Водночас вони змогли перетворити "Шахед" на масштабовану мультиплатформу", — зазначив речник.

Наздоганяють Україну

За словами речника ВМС, на початку повномасштабної війни Росія робила ставку насамперед на великі кораблі та свій флот. Однак розвиток українських морських дронів змусив її змінити пріоритети. Зараз росіяни вже мають чимало власних моделей безпілотників, хоча в окремих напрямах усе ще поступаються Україні.

"Росіяни прийшли на війну без дронів. Вони зробили ставку на свій потужний флот, тому були змушені нас наздоганяти. У деяких категоріях вони досі відстають, хоча в окремих уже скоротили розрив", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські кораблі продовжують запускати крилаті ракети по Україні, але роблять це значно рідше, ніж на початку повномасштабної війни. Через загрозу українських атак більшість ракетоносіїв тепер не базуються в окупованому Криму. Водночас Росія посилює захист свого флоту, а Україна продовжує завдавати ударів по кораблях і підводних човнах.

Також Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично програла боротьбу за домінування в Чорному морі. За його словами, українські Військово-морські сили разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки виконали завдання, яке ще донедавна багато хто вважав неможливим.