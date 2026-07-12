Морские дроны Украины заставили Россию изменить тактику

Морские дроны. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Украинские морские дроны не только изменили ситуацию в Чёрном море, но и заставили Россию пересмотреть подход к развитию беспилотных технологий. Несмотря на огромные ресурсы и мощный военно-промышленный комплекс, страна-агрессор до сих пор не смогла полностью догнать Украину в этом направлении. В то же время россияне активно развивают собственные разработки и пытаются сократить отставание.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Преимущество Украины

По мнению пресс-секретаря Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, главным преимуществом Украины стало не только создание новых технологий, но и подход к их развитию. Он отметил, что многие успешные решения рождались благодаря инициативе военных, инженеров и волонтеров, тогда как в России все процессы остаются жестко централизованными. Именно это, по его словам, помогло Украине быстро нарастить производство беспилотников.

"У них нет того, что есть у нас. Инициативы, мотивации, желания. У нас довольно часто эти процессы происходят более демократичным образом, ведь инициатива исходит снизу", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Морская революция

Представитель ВМС обратил внимание, что успех Украины в создании морских дронов признают даже в России. По его словам, украинские разработки начинались с небольших команд, однако впоследствии превратились в масштабное направление, которое существенно повлияло на ход войны в Черном море.

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"Даже российские Z-блогеры понимают, что в какой-то момент Украина из гаражей с дронами вышла на другой уровень. Мы смогли масштабировать это благодаря не только государству, но и непосредственно украинцам", — рассказал он.

Российский ответ

Плетенчук отметил, что после успехов Украины Россия начала активно вкладывать ресурсы в развитие собственных беспилотников. В то же время значительная часть этого направления, по его словам, основана не на собственных разработках, а на технологиях союзников. Он также подчеркнул, что россияне смогли адаптировать ударные дроны к различным боевым задачам.

"Это не их достижения, это их союзники — Иран, давайте называть вещи своими именами. В то же время они смогли превратить «Шахед» в масштабируемую мультиплатформу", — отметил пресс-секретарь.

Догоняют Украину

По словам представителя ВМС, в начале полномасштабной войны Россия делала ставку прежде всего на крупные корабли и свой флот. Однако развитие украинских морских дронов заставило её изменить приоритеты. Сейчас у россиян уже есть немало собственных моделей беспилотников, хотя в отдельных направлениях они по-прежнему уступают Украине.

"Россияне пришли на войну без дронов. Они сделали ставку на свой мощный флот, поэтому были вынуждены нас догонять. В некоторых категориях они до сих пор отстают, хотя в отдельных уже сократили разрыв", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, российские корабли продолжают запускать крылатые ракеты по Украине, но делают это значительно реже, чем в начале полномасштабной войны. Из-за угрозы украинских атак большинство ракетоносцев теперь не базируются в оккупированном Крыму. В то же время Россия усиливает защиту своего флота, а Украина продолжает наносить удары по кораблям и подводным лодкам.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически проиграла борьбу за доминирование в Черном море. По его словам, украинские Военно-морские силы вместе с другими компонентами Сил обороны и безопасности выполнили задачу, которую еще недавно многие считали невозможной.