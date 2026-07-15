Плетенчук объяснил, что произошло с Черноморским флотом РФ

Корабль РФ. Фото иллюстративное: российские СМИ

Черноморский флот России больше не выполняет те задачи, ради которых его создавали. Большинство боевых кораблей укрывается в Новороссийске, а попытки восстановить флот регулярно срываются украинскими ударами. Кремль удерживает его в Черном море преимущественно по политическим причинам.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Главная задача

Черноморский флот России формально существует, хотя его статус изменился, а боевые возможности существенно сократились. По словам пресс-секретаря ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, сейчас главной целью российских кораблей является не выполнение боевых задач, а собственное выживание.

"Их основная задача сейчас — выжить. Они прячутся от нас в пункте базирования Новороссийск", — отметил Плетенчук.

По его словам, российские корабли покинули оккупированный Крым и фактически утратили возможность свободно действовать в западной части Чёрного моря.

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Политическое решение

Дмитрий Плетенчук считает, что восстановить влияние Черноморского флота России в нынешних условиях практически невозможно. Он подчеркнул, что сейчас флот лишь тратит большие бюджетные средства, а его боевая эффективность остается низкой.

"Они могут за месяц запускать несколько малоэффективных ракет, но это совсем не тот результат, на который они рассчитывали", — сказал представитель ВМС.

По его мнению, Россия не выводит флот из Черного моря прежде всего потому, что не хочет официально признавать поражение на море.

Удары по Крыму

Несмотря на постоянные угрозы, Россия продолжает вкладывать средства в строительство и ремонт кораблей в оккупированном Крыму. В то же время украинские Силы обороны регулярно наносят удары по этим объектам.

"Они вкладывают огромные ресурсы, а мы можем просто дождаться и очередным ударом свести все на нет", — рассказал Плетенчук.

Он также напомнил, что отдельные корабли после украинских ударов возвращаются в гавань на буксирах, чтобы их не добили повторными атаками.

Легкая мишень

По словам представителя ВМС, даже в Новороссийске российские корабли не могут чувствовать себя в безопасности. Во время ремонта или стоянки в доках они становятся гораздо более легкими целями для ударов.

"Как только корабль заходит в док или на стоянку, он из подвижной цели превращается в неподвижную. Мы этим пользуемся, и они это хорошо понимают", — добавил Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, по словам представителя Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, военные постоянно меняют подходы к противодействию российским атакам. Одним из результатов этой работы стало усиление защиты над морем, что повлияло и на ситуацию с безопасностью в Одессе.

Также Новини.LIVE писали, что украинские морские дроны не только изменили ситуацию в Черном море, но и заставили Россию пересмотреть подход к развитию беспилотных технологий. Несмотря на огромные ресурсы и мощный военно-промышленный комплекс, страна-агрессор до сих пор не смогла полностью догнать Украину в этом направлении. В то же время россияне активно развивают собственные разработки и пытаются сократить отставание.