Новоросійськ під ударом: російський флот втрачає кораблі

Корабель РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російський Чорноморський флот зазнав нових ударів поблизу Новоросійська. Ураження отримали два фрегати та малий ракетний корабель "Буян-М", які використовувалися для атак по Україні. Водночас сам Новоросійськ, куди РФ відвела частину кораблів із Криму, залишається вразливим для українських ударів.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Уражені носії ракет

Удар по російських кораблях поблизу Новоросійська має важливе значення для можливостей Чорноморського флоту РФ. За словами Плетенчука, два уражені фрегати були одними з основних кораблів, які росіяни використовували для ракетних атак по Україні. Речник зазначив, що ці кораблі й раніше ставали цілями українських ударів, але після пошкоджень їх знову повертали до експлуатації.

"Мають основне значення, тому що якраз ці два фрегати і були такими основними учасниками подібних атак останнім часом. І якраз ці два фрегати періодично для цих цілей використовували", — пояснив Дмитро Плетенчук.

За його словами, після ураження в росіян залишаються інші носії ракет, зокрема три надводні кораблі та два підводні човни. Окремо він звернув увагу на "Буян-М", який також є носієм ракетного озброєння.

"Тут я маю зазначити, що це теж носій. І два підводні човни ще залишаються, але, звісно, на цій одиниці були головними", — зазначив речник.

Новоросійськ більше не безпечний

Після втечі частини Чорноморського флоту з окупованого Криму Новоросійськ став основною базою для російських кораблів. Однак останні удари показали, що навіть ця акваторія не гарантує їм безпеки. Плетенчук вважає, що перед російським флотом у регіоні фактично залишилося небагато варіантів. Кораблі можуть залишатися в акваторії під загрозою нових атак або намагатися її залишити.

"Насправді, це так і є — бігти нема куди в Азово-Чорноморському регіоні. Варіанта у них два — це або піти на дно, або піти з акваторії", — сказав Плетенчук.

Водночас росіяни вже виводили окремі кораблі далі від Чорного моря. За словами речника, два малих ракетних кораблі проєкту "Каракурт" свого часу перевели на Каспій. Український військовий також наголосив, що остання атака була складною операцією. Для неї застосували різні засоби ураження та залучили кілька структур.

"Ця атака теж була не настільки простою операцією. Тут скомбіновано удари різними засобами, застосуванням різних організацій, структур, відомств, яким мало між собою не перетинатися, не заважати один одному, зберегти так само цю операцію в таємниці", — розповів речник.

Росія намагатиметься захистити порт

Плетенчук прогнозує, що після останнього удару росіяни спробують посилити захист Новоросійська та інших місць базування флоту. Водночас він вважає, що повністю перекрити загрозу буде складно. За його словами, українські атаки вже показали, що навіть посилена оборона не гарантує російським кораблям безпеки.

"Можете бути певні, що наш ворог так само з цього зробить висновки і буде намагатися ці вразливості і місця свої перекрити. Хоча, насправді, як ви бачите, масована атака все одно дає результати", — зазначив Плетенчук.

Він додав, що кількісне застосування різних засобів ураження створює для російської оборони серйозну проблему. За такого підходу одночасно відбивати всі атаки стає значно складніше.

Погрози Москви

На тлі затримань танкерів тіньового флоту Росія почала погрожувати західним державам. Плетенчук пояснив таку реакцію Москви. Він пов’язав жорстку риторику Москви з небажанням Росії діяти в межах міжнародного права. Речник нагадав про відому аналогію, яку свого часу використовував сам Володимир Путін, порівнюючи поведінку загнаного в кут щура з діями Росії.

"Колись російський диктатор таку аналогію проводив сам. Просто розповідав історію про щура, якого затиснули в куточок, і він кидається. І, мабуть, він себе все життя з цим щуром не асоціює", — сказав Плетенчук.

Він також звернув увагу на заяви Росії про можливі удари по суднах інших держав. За словами речника, такі дії можуть мати серйозні наслідки.

"Нападати на судна без причин інших країн може мати досить негативні наслідки, насправді", — наголосив Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна вже проводить першу фазу операції з деокупації Криму. Йдеться про удари по транспортній та паливно-енергетичній інфраструктурі півострова й шляхах, якими Росія постачає туди ресурси. Таким чином російське угруповання намагаються ізолювати від постачання. Це може створити умови для подальшого звільнення Криму.

Також Новини.LIVE писали, що Росія може зіткнутися з дедалі більшими проблемами з постачанням пального та інших ресурсів до окупованого Криму. Українські удари вже суттєво ускладнили морську та залізничну логістику, а пошкоджений Кримський міст залишається ризикованим маршрутом. Скорочення поставок поступово впливатиме і на можливості російських військ на півдні.