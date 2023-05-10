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НСЗУ виплатила 25 мільйонів лікарням Одещини

10 травня 2023 19:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
НСЗУ виплатила 25 мільйонів лікарням Одещини
Чоловік на лікуванні. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З початку року в Одеській області 1948 пацієнтів отримали медичну допомогу при інсульті. На оплату лікування цих пацієнтів Нацслужба здоров'я України виділила понад 25 мільйонів гривень, розподілені між різними лікарнями області.

Про це повідомляє Національна служба здоров’я України.

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За отримання найбільших сум оплати в Одеській області були відзначені такі лікарні: Одеська обласна клінічна лікарня (4,3 млн грн), Одеська міська клінічна лікарня №1 (3,98 млн грн) та Одеська міська клінічна лікарня №11 (3,4 млн грн).

Загалом, в області пацієнти можуть отримати медичну допомогу при інсульті в 15 лікарнях, які мають укладені договори з Національною службою здоров'я України. Це забезпечує широкий доступ до необхідного лікування в цій невідкладній ситуації.

Представники Нацслужби здоров'я нагадують, що для отримання безоплатної медичної допомоги при підозрі на інсульт, пацієнтам не потрібно мати направлення від лікаря. Екстрена допомога доставить людину до відповідного медичного закладу, оскільки це невідкладний стан. 

 Кількість пацієнтів з інсультом по областях України. Фото: НСЗУ

Також наголошується, що медична допомога є безоплатною при самозверненні або переведенні з іншої лікарні. Медичний персонал зобов'язаний надавати допомогу безоплатно, незалежно від наявності направлення або декларації з лікарем.

Зазначимо, не всі жінки знають, що супровід вагітності та пологи держава оплачує у межах Програми медичних гарантій, а тому візити до жіночої консультації та обстеження мають надаватися безоплатно. Чат-бот "Буду мамою" допоможе жінкам відстояти право на безоплатні медичні послуги та запобігатиме проявам корупції в медзакладах.

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