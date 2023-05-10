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НСЗУ выплатила 25 миллионов больницам Одесчины

10 мая 2023 19:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
НСЗУ выплатила 25 миллионов больницам Одесчины
Человек на лечении. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С начала года в Одесской области 1948 пациентов получили медицинскую помощь при инсульте. На оплату лечения этих пациентов Нацслужба здоровья Украины выделила более 25 миллионов гривен, которые распределила между разными больницами области.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

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За получение самых больших сумм оплаты в Одесской области были отмечены следующие больницы: Одесская областная клиническая больница (4,3 млн грн), Одесская городская клиническая больница №1 (3,98 млн грн) и Одесская городская клиническая больница №11 (3,4 млн грн).

В области пациенты могут получить медицинскую помощь при инсульте в 15 больницах, которые имеют заключенные договоры с Национальной службой здоровья Украины. Это обеспечивает широкий доступ к необходимому лечению в этой неотложной ситуации.

Представители Нацслужбы здоровья напоминают, что для получения бесплатной медицинской помощи при подозрении на инсульт пациентам не нужно иметь направление от врача. Экстренная помощь доставит человека в соответствующее медицинское учреждение, поскольку это неотложное состояние.

Количество пациентов с инсультом по областям Украины. Фото: НСЗУ

Также отмечается, что медицинская помощь бесплатная при обращении или переводе из другой больницы. Медицинский персонал обязан оказывать пособие бесплатно, независимо от наличия направления или декларации с врачом.

Отметим, не все женщины знают, что сопровождение беременности и роды государство оплачивает в рамках Программы медицинских гарантий, поэтому визиты в женскую консультацию и обследование должны предоставляться бесплатно. Чат-бот "Буду мамой" поможет женщинам отстоять право на бесплатные медицинские услуги и предотвращать проявления коррупции в медучреждениях.

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