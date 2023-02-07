Обережно міни: в Одесі оголошено штормове попередження
Протягом доби 8 лютого по Одесі та області очікуються пориви північно-східного вітру, 15-20 м/с. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Мінна небезпека
Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Тож слід відкласти прогулянки до моря.
"Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду", — йдеться в повідомленні.
У разі виявлення морської міни або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.
Можливий деревопад
Крім мінної небезпеки, слід бути обережним й в місті. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.
"Одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами", — додали в мерії.
Правила поведінки під час стихійного лиха
- Уважно слухайте інформацію по телевізору та радіоприймачу про обставини (час, напрямок руху та силу вітру), рекомендації про порядок дій.
- Зберігайте спокій, попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку.
- Приберіть майно з двору та балконів у будинок (підвал), обріжте сухі дерева, що можуть завдати шкоди вашому житлу, машину поставте у гараж.
- Щільно закрийте вікна, двері, горищні люки і вентиляційні отвори; віконне скло заклейте, по можливості, захистіть віконницями або щитами.
- Навчіть дітей, як діяти під час стихійного лиха. Не відправляйте їх у такі дні у дитячий садок та школу.
- Перейдіть у більш стійку капітальну будівлю, сховайтеся в підвалі.
Гарячі лінії
- Цілодобова медична швидка допомога — 103
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01
Нагадаємо, що від початку року вже понад десяток мін прибивало до берегів Одещини. Але у відкритому морі лишається досить велика кількість мін, які під час шторму могли відірватися та дрейфувати на хвилях. Тому навіть після закінчення воєнного стану в країні будуть тривати роботи з розмінування моря та узбережжя, і заборона на купання лишатиметься.