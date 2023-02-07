В Одесі оголошено штормове попередження

Слід обмежити прогулянки морським узбережжям

Протягом доби 8 лютого по Одесі та області очікуються пориви північно-східного вітру, 15-20 м/с. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Мінна небезпека

Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Тож слід відкласти прогулянки до моря.

"Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду", — йдеться в повідомленні.

У разі виявлення морської міни або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Можливий деревопад

Крім мінної небезпеки, слід бути обережним й в місті. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

"Одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами", — додали в мерії.

Правила поведінки під час стихійного лиха

Уважно слухайте інформацію по телевізору та радіоприймачу про обставини (час, напрямок руху та силу вітру), рекомендації про порядок дій.

Зберігайте спокій, попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку.

Приберіть майно з двору та балконів у будинок (підвал), обріжте сухі дерева, що можуть завдати шкоди вашому житлу, машину поставте у гараж.

Щільно закрийте вікна, двері, горищні люки і вентиляційні отвори; віконне скло заклейте, по можливості, захистіть віконницями або щитами.

Навчіть дітей, як діяти під час стихійного лиха. Не відправляйте їх у такі дні у дитячий садок та школу.

Перейдіть у більш стійку капітальну будівлю, сховайтеся в підвалі.

Гарячі лінії

Цілодобова медична швидка допомога — 103

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, що від початку року вже понад десяток мін прибивало до берегів Одещини. Але у відкритому морі лишається досить велика кількість мін, які під час шторму могли відірватися та дрейфувати на хвилях. Тому навіть після закінчення воєнного стану в країні будуть тривати роботи з розмінування моря та узбережжя, і заборона на купання лишатиметься.