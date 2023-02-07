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Обережно міни: в Одесі оголошено штормове попередження

7 лютого 2023 18:20
оновлено: 18:54
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Анна Мурадова
Редактор
В Одесі оголошено штормове попередження
Слід обмежити прогулянки морським узбережжям
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Протягом доби 8 лютого по Одесі та області очікуються пориви північно-східного вітру, 15-20 м/с. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Мінна небезпека

Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Тож слід відкласти прогулянки до моря.  

"Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду", — йдеться в повідомленні. 

У разі виявлення морської міни або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Можливий деревопад

Крім мінної небезпеки, слід бути обережним й в місті. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

"Одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами", — додали в мерії. 

Правила поведінки під час стихійного лиха

  • Уважно слухайте інформацію по телевізору та радіоприймачу про обставини (час, напрямок руху та силу вітру), рекомендації про порядок дій.
  • Зберігайте спокій, попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку.
  • Приберіть майно з двору та балконів у будинок (підвал), обріжте сухі дерева, що можуть завдати шкоди вашому житлу, машину поставте у гараж.
  • Щільно закрийте вікна, двері, горищні люки і вентиляційні отвори; віконне скло заклейте, по можливості, захистіть віконницями або щитами.
  • Навчіть дітей, як діяти під час стихійного лиха. Не відправляйте їх у такі дні у дитячий садок та школу.
  • Перейдіть у більш стійку капітальну будівлю, сховайтеся в підвалі. 

Гарячі лінії 

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, що від початку року вже понад десяток мін прибивало до берегів Одещини. Але у відкритому морі лишається досить велика кількість мін, які під час шторму могли відірватися та дрейфувати на хвилях. Тому навіть після закінчення воєнного стану в країні будуть тривати роботи з розмінування моря та узбережжя, і заборона на купання лишатиметься.

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