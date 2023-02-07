Осторожно мины: в Одессе объявлено штормовое предупреждение
В течение суток 8 февраля в Одессе и области ожидаются порывы северо-восточного ветра, 15-20 м/с. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Минная опасность
Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. Следовательно, следует отложить прогулки к морю.
"В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду", — говорится в сообщении.
В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.
Возможен древопад
Кроме минной опасности следует быть осторожным и в городе. В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
"Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями", — добавили в мэрии.
Правила поведения во время стихийного бедствия
- Внимательно слушайте информацию по телевизору и радиоприемнику об обстоятельствах (время, направление движения и силе ветра), рекомендации о порядке действий.
- Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, оказывайте помощь инвалидам, детям и старикам.
- Уберите имущество со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут причинить вред вашему жилью, поставьте машину в гараж.
- Плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные проемы; оконные стекла заклейте, по возможности, защитите ставнями или щитами.
- Научите детей, как поступать во время стихийного бедствия. Не отправляйте их в такие дни в детский сад и школу.
- Перейдите в более устойчивое капитальное здание, спрячьтесь в подвале.
Горячие линии
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01
Напомним, что с начала года уже более десятка мин прибивало к берегам Одесчины. Но в открытом море остается достаточно много мин, которые во время шторма могли оторваться и дрейфовать на волнах. Поэтому даже после окончания военного положения в стране будут продолжены работы по разминированию моря и побережья, и запрет на купание будет оставаться.